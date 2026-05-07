صقر غباش يزور معرض "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 7 مايو/ وام / زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اليوم معرض "اصنع في الإمارات 2026" في نسخته الخامسة المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مؤكداً أهمية المعرض في إبراز تطور القطاع الصناعي الوطني وترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.

واطلع معاليه خلال جولته في أروقة المنصة على أحدث المشاريع الصناعية والابتكارات التقنية التي تستعرضها الشركات الوطنية والدولية مشيداً بما يشهده القطاع الصناعي في الدولة من تطور متسارع ونقلة نوعية بدعم من القيادة الرشيدة ورؤيتها الهادفة إلى تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وأكد معاليه أن "اصنع في الإمارات" يمثل منصة إستراتيجية عالمية تجسد مستهدفات "مشروع 300 مليار" الهادف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة.

وقال معاليه إن ما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها يعكس وضوح الرؤية الإستراتيجية وحكمة القيادة والقدرة على استشراف المتغيرات العالمية والتعامل معها بكفاءة ومرونة بما أسهم في بناء نموذج تنموي متكامل قائم على الابتكار والتنويع الاقتصادي.

وأضاف أن ما شاهده خلال الزيارة من ابتكارات ومنتجات صناعية متقدمة طورتها كوادر وطنية يعكس مستوى التقدم الذي بلغته الصناعات الإماراتية ويعزز الثقة بقدرة الكفاءات الوطنية على قيادة مستقبل الصناعة المستدامة والمتقدمة.

واستمع خلال جولته التي شملت عدداً من منصات الشركات الكبرى والناشئة إلى شرح حول المبادرات والحلول الذكية التي تعتمدها المصانع الوطنية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أهمية الدور التشريعي الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في دعم المنظومة الاقتصادية والصناعية عبر تطوير تشريعات مواكبة للمتغيرات العالمية تسهم في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الصناعي.

رافق معاليه خلال الزيارة سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.