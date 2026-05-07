جمعية الفجيرة الخيرية تطلق حملة الأضاحي لعام 2026

الفجيرة في 7 مايو / وام / أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملة الأضاحي لعام 1447هـ - 2026 تحت شعار "عطاؤكم فرحة"، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة، مستهدفة نحو 24 ألف مستفيد.

وحددت الجمعية قيمة الأضحية بـ 700 درهم داخل الدولة، و350 درهما خارجها.

وأكد سعادة يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، الحرص على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والضوابط الشرعية، مشيراً إلى التعاون الإستراتيجي مع قسم الصحة في بلدية الفجيرة للإشراف على عمليات الفحص والذبح وتطبيق اشتراطات السلامة، مع التزام الجمعية بإشعار المتبرع فور تنفيذ الأضحية.

ودعا المرشودي أهل الخير والمحسنين لدعم الحملة عبر قنوات التبرع المتنوعة والميسرة، والتي تشمل التطبيقات الذكية، والموقع الإلكتروني، ومندوبي الجمعية المتواجدين في مختلف مناطق الإمارة.