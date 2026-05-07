"الاتحادية للضرائب" تحصل على اعتمادين دوليين لنظامي إدارة "مراكز الاتصال" و"شكاوى العملاء"

دبي في 7 مايو/ وام / حصلت أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين وفقاً لمعايير "آيزو" وتسلمت شهادتي المواصفتين القياسيتين "آيزو 18295-01" الخاصة بإدارة مراكز الاتصال، و"آيزو 10002:2018" الخاصة بإدارة شكاوى العملاء، في إنجاز جديد يعكس التزام الهيئة بالتميز المؤسسي، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مجالات عملها.

وتسلم سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، شهادتي الاعتماد في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي من ممثلي شركة "جلوبال بزنس بيرو" الجهة المتخصصة في الفحص والاختبار والاعتماد، الشريك الإقليمي لـ "جلوبال تي يو في"، وذلك بحضور جاسم الزرعوني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وأكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الحصول على الاعتمادين الدوليين يعكس حرص الهيئة على التطوير المستمر لمنظومة خدمات المتعاملين، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة مراكز الاتصال من خلال توفير خدمات استباقية، ومواصلة التطوير لمهارات مقدمي خدمة المتعاملين، كما يعزز الجهود المبذولة لتسريع معالجة شكاوى المتعاملين باحترافية، وكفاءة، وشفافية للارتقاء المستمر بجودة الخدمات، والمحافظة على مستوى مرتفع لسعادة المتعاملين.

وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير مهارات كوادرها البشرية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وفعالة تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب أفضل الممارسات.

وأوضحت الهيئة أن حصولها على الشهادتين الدوليتين جاء بعد اجتيازها لتقييم شامل للأنظمة والإجراءات المرتبطة بالمعيارين، إضافة إلى عمليات مراجعة وتدقيق نفذها مدققو الجهة المانحة، شملت تقييم السياسات والإجراءات ومدى الالتزام بتطبيق المتطلبات المعتمدة للمواصفتين القياسيتين.

وقال جاسم حداد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، أن حصول الهيئة على الاعتمادين الدوليين لنظامي إدارة "مراكز الاتصال" و"شكاوى العملاء" يعد محطة مهمة في مسيرتها نحو التطوير والتميز المؤسسي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتقديم تجربة متقدمة للمتعاملين وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يعزز من سمعتها ويؤكد مكانتها كجهة رائدة في المجال الضريبي عالمياً.