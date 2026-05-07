إطلاق تجربة جديدة للدفع الذاتي في متاجر واحة من أدنوك

أبوظبي في 7 مايو/ وام / أعلنت "ديتك أيه آي"، المزوّد الإماراتي المتخصص في حلول الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لقطاع الأعمال، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "أدنوك للتوزيع"، بهدف تزويد متاجر واحة من أدنوك على مستوى الدولة بنظام الدفع الذاتي المتطور "سويفت" المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تم الإعلان عن هذه الشراكة على هامش "اصنع في الإمارات"، وتهدف إلى توفير تجربة تسوّق سهلة وسلسة، بما يسهم في تقليص متوسط وقت الدفع بنسبة تتجاوز 60%، وتسريع إنجاز المعاملات بكفاءة وراحة أعلى.

وتعتمد تقنية "سويفت" على قدرات متقدمة في الرؤية الذكية والتعلّم الآلي لتحسين تجربة المتعاملين داخل المتجر من خلال تقليل عمليات الدفع التقليدية وتعزيز مستويات رضا العملاء، إلى جانب إسهامها في مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة التي تقودها "أدنوك للتوزيع"، والقائمة على توظيف الذكاء.

وقال سند ياغي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديتك أيه آي"، إن نظام "سويفت" يتيح لشركات التجزئة تقديم تجارب تسوّق أسرع وأكثر ذكاءً وسلاسة، تركز على العملاء، بما يعزّز تجربة التسوّق، وذلك من خلال الجمع بين السرعة والدقة والتصميم السلس.

من جانبه قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، إن تعاوننا مع شركة 'ديتك أيه آي' يمثل خطوة بارزة في مسيرتنا لتسريع تحوّلنا إلى شركة رائدة في قطاعي التنقّل والتجزئة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ومن خلال توظيف تقنيات محلية متقدمة تركز على العملاء مثل 'سويفت'، فإننا نسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر التصنيع المحلي وتعزيز القيمة الوطنية، مع توفير تجربة تسوق سلسة ومريحة وتحقيق كفاءة تشغيلية تدعم الربحية المستدامة على المدى الطويل.

وسوف يتم إطلاق نظام "سويفت" في 50 متجراً من متاجر واحة من أدنوك خلال الربع الثاني من عام 2026 كمرحلة أولى، مع خطط للتوسّع التدريجي مستقبلًا عبر شبكة أدنوك للتوزيع على مستوى الدولة.

ويعتمد نظام الدفع الذاتي على تقنيات متقدمة في الرؤية الذكية والتعلّم الآلي، ما يتيح التعرّف الفوري على المنتجات، وتمكين العملاء من اختيار مشترياتهم والدفع والمغادرة في غضون أقل من 30 ثانية من بدء عملية الدفع، بما يسهم في توفير تجربة تجزئة أسرع وأكثر كفاءة وسلاسة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة عقب نجاح تجارب تشغيلية نُفِّذت في عدد من المتاجر المختارة، حيث حقق نظام "سويفت" تحسينات ملموسة شملت تسريع إجراءات الدفع، وتسهيل حركة تسوق العملاء خلال فترات الذروة.