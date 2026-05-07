"أوقاف دبي" تنظم فعالية وطنية ضمن حملة "فخورين بالإمارات"

دبي في 7 مايو/ وام / نظمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي فعالية وطنية ضمن حملة "فخورين بالإمارات" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تمثل رسالة وطنية عميقة وتجسد قيماً راسخة تقوم على الانتماء والولاء والاصطفاف خلف القيادة الرشيدة في مختلف الظروف بما يعكس تماسك المجتمع الإماراتي ووحدته الوطنية.

وجاء تنظيم الفعالية تلبيةً لدعوة القيادة الرشيدة واعتزازاً بشموخ علم الإمارات وترسيخاً لقيم الانتماء والهوية الوطنية وتعزيزاً لحب الوطن في نفوس الموظفين بما يعكس دور المؤسسات الحكومية في ترسيخ الروح الوطنية وذلك في أجواء مميزة عكست روح الاتحاد والاعتزاز.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من موظفي المؤسسة الذين شاركوا في مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التراثية والترفيهية والثقافية التي هدفت إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والعمل بروح الفريق الواحد بما يجسد حرص المؤسسة على توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة.

وأشارت المؤسسة إلى أن حماية الإمارات وصون وحدتها واجب وطني أصيل أثبت أبناء الوطن والمقيمون على أرضه قدرتهم على الوفاء به عبر التكاتف والتلاحم في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدة أن علم الإمارات سيبقى رمزاً شامخاً للعزة والإنجاز وأن الحملة تعكس صدق الانتماء للوطن والوفاء الراسخ للقيادة الرشيدة.

وأضافت أن تنظيم هذه الفعالية يأتي انطلاقاً من التزامها بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز قيم المواطنة الإيجابية وترسّخ مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة إلى جانب الاهتمام بسعادة الموظفين وتعزيز الترابط المؤسسي بينهم.