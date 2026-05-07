"أبوظبي للأوراق المالية" يطلق "منظومة الخدمات المدارة" لتبسيط تجربة الاستثمار

أبوظبي في 7 مايو / وام / أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن إطلاق "منظومة الخدمات المُدارة"، وهي أحدث باقة من حلول وخدمات التداول المتكاملة المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات، والمصممة لتبسيط تجربة الاستثمار وتسريع الوصول إلى الفرص في السوق أمام المستثمرين في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

ولإطلاق هذه المبادرة، وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة الدولية للأوراق المالية اتفاقية على هامش فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" في أبوظبي، لتصبح شركة الوساطة أول جهة تمكن المستثمرين الأفراد من الوصول المباشر إلى هذه الخدمات المتكاملة للتداول والمدفوعات وإدارة المحافظ الاستثمارية.

وتجمع "منظومة الخدمات المدارة" من سوق أبوظبي للأوراق المالية بين التمويل، والتداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن مسار موحد وسلس يزيل التعقيدات التقليدية، ويسرع من عملية انتقال المستثمر من إيداع الأموال إلى تنفيذ استثماراته بشكل مباشر.

كما تتيح هذه الخدمات لشركات الوساطة والمؤسسات المالية في دولة الإمارات دمجها مباشرة ضمن منصاتها لتمكن المتعاملين من تمويل الاستثمارات وتنفيذ التداولات وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن تجربة متكاملة وأكثر انسيابية.

وتُعد خدمة التحويل النقدي المعتمد CCT أولى الخدمات ضمن "منظومة الخدمات المدارة"، إذ تتيح للمستثمرين تمويل حساباتهم التداولية بشكل فوري عبر تطبيقات شركات الوساطة، من خلال الاستغناء عن التحويلات اليدوية وتقليص أوقات المعالجة.

وتعتمد هذه الخدمة على تكامل مباشر مع البنية التحتية للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يضمن تحويل الأموال بشكل آمن وموثوق وفي الوقت الفعلي، ويعزز من كفاءة الاستجابة لحركة السوق.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن "منظومة الخدمات المُدارة" من سوق أبوظبي للأوراق المالية تمثل نقلة نوعية في آلية وصول المستثمرين إلى أسواقنا، فمن خلال جمع المدفوعات والتداول والاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن منظومة متكاملة، نعمل على إزالة العوائق وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بسرعة أكبر، وبثقة أعلى، وبشكل فوري، ويتمثل الهدف في تقديم قيمة ملموسة وحقيقية، من خلال جعل سوقنا أكثر كفاءة، وأكثر سهولة في الوصول، وأكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي.

وأكد أيمن حامد، الرئيس التنفيذي لشركة الدولية للأوراق المالية، أن الانضمام كأول شركة وساطة تتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطلاق منظومة خدماته المدارة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات وصول المستثمرين إلى السوق وتعزيز تفاعلهم معه، مشيرا إلى العمل من خلال دمج آليات التمويل والتداول وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن مسار موحّد وسلس، على تقديم تجربة استثمارية أسرع وأكثر كفاءة وسهولة للمتعاملين.

وبالنسبة لشركات الوساطة، تُسهم خدمة "التحويل النقدي المعتمد "CCT في تعزيز كفاءة رأس المال، وتحسين الاستفادة من السيولة، إلى جانب تسريع العمليات التشغيلية، أما بالنسبة للمستثمرين، فتمنحهم وصول فوري إلى الأموال القابلة للاستثمار، إلى جانب مستوى أعلى من الشفافية وتجربة استثمارية أكثر بساطة وسرعة في الاستجابة.

وعلى مستوى السوق، تدعم دورات التمويل الأسرع تعزيز السيولة وزيادة وتيرة النشاط الاستثماري، بما يعزز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق مالي عالمي تنافسي أكثر شمولة وإتاحة، يلبي احتياجات أكثر من 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية.

ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية العمل على المرحلة التالية من الخدمات المُدارة، مع تطوير مجموعة إضافية من الحلول الجديدة، وتشمل هذه الحلول خطة الادخار المنتظم "SSP" التي تتيح الاستثمار الآلي القائم على أهداف محددة، إلى جانب "خدمة التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي "IVS"، التي تعزز من دقة المعاملات ومستويات الأمان.

ومن شأن هذه الحلول أن تُسهم في تبسيط رحلة الاستثمار، وترسيخ الثقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونة السوق.