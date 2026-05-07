موانئ دبي العالمية تُطلق منظومة للتأمين ضد مخاطر الحروب لدعم التجارة في الشرق الأوسط

دبي في 7 مايو/ وام / أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إطلاق حل للتأمين ضد مخاطر الحروب، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات المتزايدة التي تؤثر على مسارات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الحل في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التقليدي تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع التكاليف وتفاوت في خيارات التغطية وصعوبة الحصول عليها في كثير من الحالات.

وانطلاقًا من فهمها لطبيعة القطاع اللوجستي وتشابك عملياته، طوّرت مجموعة "دي بي ورلد" هذا الحل المبتكر لتوفير تغطية تأمينية متواصلة وشاملة تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي.

ويُسهم هذا الحل في سد الفجوات التي قد تتركها وثائق التأمين التقليدية، والتي تقتصر عادةً على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة.

ولم يقتصر دور المجموعة على توفير مظلة الحماية التأمينية فحسب، بل نجحت، بفضل مكانتها الراسخة وثقلها الاستراتيجي، في توظيف شبكة علاقاتها الواسعة مع أسواق التأمين العالمية لتأمين أسعار حصرية وتنافسية تقل بشكل ملموس عن أقساط التأمين التقليدية ضد مخاطر الحروب، بما يمنح المتعاملين ميزة اقتصادية مهمة ويُعزز استمرارية أعمالهم وكفاءة عملياتهم التشغيلية.

وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، إن هذه الخطوة تتمحور حول إيجاد حلول لمشكلة حقيقية وملّحة تواجه حركة التجارة العالمية اليوم؛ فسلاسل التوريد لا تتوقف عند حدود الموانئ أو السواحل، ومن غير المنطقي أن تتوقف مظلة الحماية التأمينية عندها، وللمرة الأولى، بات بإمكان أصحاب الشحنات الاعتماد على وثيقة تأمينية موحدة تضمن حماية استثنائية لشحناتهم طوال مسار رحلتها، حتى في أكثر البيئات والمناطق خطورة، وهو ما يعكس التزامنا بضمان استدامة تدفق حركة التجارة في الأوقات التي نكون فيها بأمس الحاجة إليها.

وتوفر هذه المنظومة أعلى مستويات الحماية من الخسائر المادية أو الأضرار الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالحروب، بما في ذلك النزاعات والاضطرابات المدنية والمصادرة والأسلحة المتروكة.

وتأكيدًا على الثقة الكبيرة بكفاءة هذا الحل، ستتم تسوية جميع المطالبات المستوفية للشروط دون أي استقطاعات أو رسوم إضافية.

وتتاح هذه المنظومة لجميع الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، حيث صُمم البرنامج ليكون الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد عبر أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والطرق البرية المحيطة بها.

ويتيح البرنامج باقة متنوعة من خيارات التأمين، تشمل: حماية شاملة تغطي الشحنة من نقطة الانطلاق عبر الجو أو البحر وحتى وصولها إلى التسليم النهائي في وجهتها البرية، ووثائق تأمين مستقلة تمنح خيار التغطية المستقلة لعمليات النقل البحري أو الجوي أو البري، وتغطية تلقائية لعمليات التخزين داخل الموانئ لمدة تصل إلى 14 يوماً، فالإضافة إلى حدود تغطية مرتفعة، تصل إلى 400 مليون دولار لكل شحنة، ومليون دولار أمريكي لكل عملية نقل بري.

ومن خلال هذا النهج المرن والمبتكر، توفر "دي بي ورلد" لأصحاب الشحنات أداةً استراتيجية تمكّنهم من الاستجابة السريعة لتغيرات المسارات والظروف التشغيلية، بما يُعزز استمرارية أعمالهم ويرتقي بكفاءة عملياتهم وموثوقيتها وأمانها.