"ماهوا".. طاقة إنتاجية تبلغ 24 ألف عبوة في الساعة وتوسع عالمي لنشر تقنيات إنتاج المياه من الهواء

أبوظبي في 7 مايو/ وام / أكدت شركة "ماهوا" المتخصصة في تقنيات إنتاج المياه من الهواء، أن مشاركتها في "اصنع في الإمارات" تأتي في إطار استعراض حلول صناعية مبتكرة ومستدامة طُورت في دولة الإمارات وتستهدف التوسع إلى الأسواق العالمية.

وقال سعيد النعيمي، الرئيس المالي لمجموعة "بينونة" المالكة لـ"ماهوا"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "اصنع في الإمارات 2026"، إن المعرض يمثل منصة مهمة لإبراز الابتكارات الصناعية الإماراتية، وإظهار قدرة الشركات الوطنية على تطوير تقنيات متقدمة "من الإمارات إلى العالم"

وأشار إلى أن من أبرز مزايا التكنولوجيا التي تطورها "ماهوا" سهولة نقل الأجهزة وتحريكها بين المواقع المختلفة، إلى جانب كفاءتها البيئية، لافتاً إلى أن الشركة أنشأت مصنعاً للمياه المعبأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 ألف عبوة مياه في الساعة.

وأوضح أن "ماهوا" بدأت أعمالها عام 2021 انطلاقاً من فكرة تطوير حلول مبتكرة لتوليد المياه بطريقة مستدامة، مشيراً إلى أن الشركة اعتمدت تقنيات حديثة خضعت لدراسات وتجارب مكثفة بالتعاون مع جامعات كبرى داخل الدولة، قبل الانتقال إلى مراحل التطبيق التجاري والتصنيع.

وأضاف أن الشركة تمكنت من تطوير أجهزة لإنتاج المياه من الهواء بكميات تتراوح بين 30 لتراً و6000 لتر يومياً، بحسب حجم الجهاز وطبيعة الاستخدام، موضحاً أن الأجهزة الصغيرة مخصصة للمنازل والمكاتب، فيما تُستخدم الأجهزة الأكبر للأغراض الصناعية.

وأكد النعيمي أن الشركة تعمل على توسيع انتشار هذه التكنولوجيا عالمياً، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً في المياه الصالحة للشرب، موضحاً أن "ماهوا" بدأت بالفعل التوسع خارج دولة الإمارات عبر دخول أسواق في إفريقيا.

وأضاف أن الخطط المستقبلية تركز على إنشاء مصانع جديدة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز انتشار تقنيات إنتاج المياه من الهواء وتوفير حلول مستدامة للمياه حول العالم، بالتعاون مع جهات ومؤسسات معنية بتوفير المياه للمناطق المحتاجة.