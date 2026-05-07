موانئ دبي العالمية تستعرض مع وفد عماني مستجدات التقدم المُحرَز في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

دبي في 7 مايو/ وام / استضافت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وفداً من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك لاستعراض آخر المستجدات والتقدم المُحرَز في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، والتباحث حول المراحل المقبلة.

ترأّس الوفد الزائر معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وكان في استقباله سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة يوفراج نارايان، وعدد من كبار قيادات "دي بي ورلد" منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في مقدمتهم الرئيس التنفيذي والمدير العام أحمد يوسف الحسن.

وعقد الوفد لقاءات في دبي، وامتدت الزيارة لتشمل موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي في سلطنة عُمان، حيث تناولت النقاشات آخر المراحل والإنجازات المُحققة في المشروع، فضلاً عن مستجدات تطوير البنية التحتية.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد،" إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة ستُسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، ودفع عجلة النمو الصناعي، وتقوية سلاسل التوريد الإقليمية.

وأضاف: تعكس لقاءاتنا المنتظمة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عمق التنسيق الذي يُميّز هذه الشراكة، وتُجسّد التزامنا الراسخ بتطوير منطقة اقتصادية بمعايير عالمية، تُولّد فرصاً حقيقية للأعمال وقيمة اقتصادية مستدامة لسلطنة عُمان ودولة الإمارات.

وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بالقرب من الحدود الإماراتية العُمانية، وتتمتع بارتباط مباشر بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي.

وتستهدف المنطقة استقطاب الاستثمارات في قطاعات اللوجستيات والتخزين والتصنيع الخفيف وتصنيع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والبلاستيك والتعدين والخدمات الصناعية، بما يدعم الأهداف الصناعية لأجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية عُمان 2040.