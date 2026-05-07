"إيزي لينك" تخدم 10 ملايين مستخدم في الدولة شهريا وتعتزم التوسع إلى سوريا وتركيا والمغرب

أبوظبي في 7 مايو / وام / تخدم شركة "إيزي لينك" (EZELINK) الإماراتية، المتخصصة في حلول الاتصال اللاسلكي وخدمات "الواي فاي"، أكثر من 10 ملايين مستخدم شهرياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ما يزيد على 50 ألف نقطة اتصال، في وقت تمضي فيه الشركة نحو تنفيذ خطط توسعية إقليمية ودولية طموحة لاستهداف أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها سوريا وتركيا والمغرب.

وأكد علي الزرعوني، المدير العام لشركة "إيزي لينك"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، أن الشركة تسجل مشاركتها الأولى في هذا الحدث البارز بهدف استعراض أحدث حلولها وتقنياتها المتخصصة في خدمات الاتصال اللاسلكي، والتعريف بقدرات الشركات الوطنية في تطوير حلول تقنية متقدمة تلبي متطلبات مختلف القطاعات، واصفا الحدث بأنه منصة إستراتيجية للشركات الوطنية تتيح لها فرصة تسليط الضوء على الابتكارات الإماراتية، وبناء شبكة تواصل فعالة مع مختلف الجهات والشركات الصناعية والتقنية.

وأوضح المدير العام أن "إيزي لينك" تمتلك حضورا قويا في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أسواق حيوية في الهند وباكستان والقارة الأفريقية، حيث تقدم حلولاً شاملة للاتصال اللاسلكي تغطي جوانب الأجهزة والبرمجيات، بما يتوافق مع الاحتياجات التشغيلية للعملاء.

وأضاف أن قاعدة عملاء الشركة تضم أكثر من ألفي عميل داخل دولة الإمارات، وما يزيد على 500 عميل في دول الخليج، ونحو 60 عميلاً خارج المنطقة، لافتاً إلى أن الخدمات تغطي قطاعات متنوعة تشمل قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي، والمستشفيات، والمدارس، والنقل والمواصلات، مع التركيز على تصميم حلول مخصصة للشركات بمختلف أحجامها.

وأشار الزرعوني إلى أن الشركة تعتمد على فريق تطوير داخلي متخصص يأخذ على عاتقه مهمة ابتكار برمجيات وحلول متطورة تستجيب للتحديات والمتطلبات المتغيرة في الأسواق، مبيناً أن الإستراتيجية الحالية تركز بشكل كبير على تطوير التقنيات المرتبطة بمجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتقديم الدعم الأمثل لمختلف القطاعات.

واختتم الزرعوني تصريحاته بالتأكيد على مواصلة مسار التوسع الإقليمي والدولي بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين، موضحاً أن عمليات الشركة تتواجد حالياً في كل من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، إلى جانب جمهورية مصر العربية، والهند، وباكستان، وعدد من الدول الأفريقية.