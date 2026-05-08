نزالان لمنتخب الجودو غدا في بطولة أستانا "جراند سلام"

أستانا في 8 مايو/ وام/ يخوض لاعبا منتخبنا الوطني للجودو كريم عبد اللطيف، وناجي يزبيك، منافسات وزن خفيف المتوسط، غدا، في بطولة "جراند سلام" الكبرى، والتي ينظمها اتحاد كازاخستان، بإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم بعد غد، وجوائزها 154 ألف يورو.

ويواجه اللاعب كريم عبد اللطيف بطل قيرغيزستان دزوما بيكوف، في "وزن تحت 73 كجم"، بينما يخوض زميله ناجي يزبيك نزالا مع لاعب جمهورية مولدوفا ميترو فلاد، في الوزن نفسه.

من جهة أخرى يختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بعد غد بنزالين للاعب أرام جورجيان "تحت 90 كجم" ، لفئة الوزن الثقيل أمام بطل روسيا خوبيتسوف آلاند، وزميله عمر معروف، "فوق وزن 100 كجم"، مع الفائز من نزال الهندي سينج ديان، وبطل كازاخستان كريك غالمجان.