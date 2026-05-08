قمة "أديس 2026" تستقطب آلاف المتخصصين في قطاعات البنية التحتية

أبوظبي في 8 مايو /وام/ أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية البرنامج الرسمي للنسخة الثانية من قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، التي تنطلق من 12 إلى 14 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا"، حيث تغطي أجندتها مختلف مراحل تطوير المدن، بدءاً من الرؤى الحكومية العليا، وصولاً إلى الأنظمة الفنية والتجارية الداعمة لتنفيذ المشاريع على نطاق واسع. وجاء الإعلان عن برنامج القمة خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في مقر دائرة البلديات والنقل.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 7 آلاف متخصص وقائد قطاع، إلى جانب أكثر من 100 متحدث و75 جهة عارضة تمثل مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع البنية التحتية، وذلك بدعم شبكة واسعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، فيما يشرف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية حالياً على محفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم في مختلف أنحاء الإمارة.

وتشمل الجلسات محاور متخصصة تتناول تنفيذ المشاريع، وابتكارات البناء، ومستقبل التنقل، والبنية التحتية الذكية، والبناء الدائري، وتمويل المشاريع، بما يعكس التحولات التي تعيد صياغة أساليب تخطيط المدن وتنفيذها واستدامتها للأجيال المقبلة.

و تتضمن نسخة 2026 جلسات متخصصة تنظم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، الهيئة العالمية الأبرز في قطاع الهندسة الاستشارية، والتي تضم أكثر من مليون متخصص و40 ألف شركة حول العالم.

ويركز برنامج "فيديك" على محاور المشتريات وإدارة العقود وتفادي النزاعات، إلى جانب كلمة رئيسية يلقيها براشانت كابيلا عضو مجلس إدارة الاتحاد، وورشة عمل متخصصة حول إدارة التغييرات والمطالبات والمخاطر في المشاريع قيد التنفيذ.

وتعكس قائمة الشركاء والجهات العارضة اتساع منظومة التطوير العمراني في أبوظبي، إذ تجمع القمة المطورين الرئيسيين والمقاولين والمستثمرين والجهات الحكومية ومزودي الطاقة وشركات التكنولوجيا تحت مظلة واحدة.

كما تتضمن القمة جناحاً خاصاً بأبوظبي يستعرض النهج المتكامل الذي تتبعه الإمارة في التخطيط العمراني والحوكمة، بمشاركة هيئة البيئة - أبوظبي و"أبوظبي للتنقل" ودائرة البلديات والنقل، بما يجمع الجهات المعنية بتخطيط المدن وإدارة التنقل واستدامة البنية التحتية ضمن مساحة موحدة.

وتتميز نسخة 2026 بتجاوزها نموذج المؤتمرات التقليدية عبر تنظيم جلسات حوارية مغلقة وفق قاعدة "تشاتام هاوس"، بمشاركة محدودة تتيح نقاشات معمّقة وأكثر وضوحاً بين القادة وصنّاع القرار، إلى جانب خدمة متخصصة للمواءمة بين الشركات توفر اجتماعات ثنائية مجدولة مسبقاً بين الشركاء والرعاة والمشاركين.

وحصلت جميع جلسات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026 على اعتماد مكتب معايير التطوير المهني المستمر، بما يتيح للمشاركين الحصول على ساعات تطوير مهني معترف بها دولياً وفق حضورهم المسجل، في خطوة تعكس توجه القمّة نحو الإسهام الفعلي في تطوير المعايير المهنية لقطاع البنية التحتية عالمياً.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إن المدن حول العالم تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بفعل النمو السكاني المتسارع والضغوط المناخية وارتفاع تطلعات المجتمعات، مشيراً إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على إنشاء البنى التحتية، بل يمتد إلى كفاءة هذه الجهود وشموليتها واستدامتها وقدرتها على تطوير مدن تلبي احتياجات الإنسان وتستشرف المستقبل.

وأكد أن أبوظبي تواصل ترسيخ التزامها طويل الأمد بتطوير بنية تحتية تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو نمو مسؤول يضع الإنسان في صدارة الأولويات، موضحاً أن قمة أبوظبي للبنية التحتية نجحت خلال أقل من عام في ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كوجهة حضرية وعمرانية تجسّد طموحات المستقبل وتنفّذ مشاريع مستدامة تعزز جودة الحياة، لتصبح اليوم منصة دولية للحوار حول مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية.

وقال سعادة المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام للمركز، إن القمة صممت منذ انطلاقها بهدف واضح يتمثل في تجاوز مرحلة النقاش وتسريع التنفيذ الفعلي للمشاريع، مؤكداً أن المجتمع الدولي بات يتابع عن كثب ما تنفذه أبوظبي ويسعى إلى أن يكون جزءاً من هذه التجربة.

وأضاف أن نسخة العام الجاري تأتي بحجم أكبر وتركيز أوضح، بما سينعكس على مخرجاتها من خلال الإعلان عن اتفاقيات جديدة والتزامات استثمارية ومحطات تنفيذية مهمة سيتم الكشف عن عدد منها للمرة الأولى.

ويضم برنامج القمة نخبة واسعة من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء، من بينهم معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد سيف الجروان رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة عيسى مبارك المزروعي المدير العام لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، وسعادة عبدالله البلوشي المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، وسعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، وسعادة عادل النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وسعادة محمد الحوسني المدير التنفيذي لعمليات المشاريع الرأسمالية في المركز.

كما تضم قائمة المتحدثين من القطاع الخاص وكبار التنفيذيين منير حيدر المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري لشركة "ليد للتطوير العقاري"، ومارك ميلوسيفيتش الرئيس التنفيذي لشركة "مدن للبنية التحتية"، وخديجة خليفة مبارك الربيعي المدير التنفيذي بالإنابة للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وسويدان الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان العقارية"، والمهندس أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان القابضة للإنشاءات، وعبدالعزيز بوازير الرئيس التنفيذي لمجموعة سديرة، وأمل شادلي رئيسة منطقة الخليج العربي في "شنايدر إلكتريك"، وملهم غازي خريبه الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة ريبورتاج، وستيفن سيوبو المدير الإداري لشركة "ستون بيك"، وروبيرتو أفالوني المدير الإداري لشركاء التشغيل في "MGX"، ومايكل بيلتون الرئيس التنفيذي لشركة "ميريد"، وأسماء الجسمي الرئيس التنفيذي للعمليات في "الدار للمشاريع"، وليونارد رودريغز نائب الرئيس لإيرادات الشحن في "الاتحاد للطيران"، وغورميندر ساغو الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "إيجيس"، وفراس الصائغ الرئيس التنفيذي للتطوير في "ليد للتطوير العقاري"، وعلي الهاشمي أخصائي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع.

وتشمل قائمة الجهات العارضة المؤكدة "مدن"، و"الدار"، و"بلوم"، ومجموعة ريبورتاج، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"ليد للتطوير العقاري"، وهيئة البيئة - أبوظبي، و"أبوظبي للتنقل"، ودائرة البلديات والنقل، وقطارات الاتحاد، و"هيدرو باور"، و"شوبا العقارية"، و"حسن علام القابضة"، و"أوراسكوم كونستراكشون"، و"بنية للمشاريع"، و"خطيب وعلمي"، و"مجموعة سيتشوان لمشاريع النقل والإنشاء"، و"سبيد هاوس"، و"تروجان القابضة للإنشاءات"، و"SaaS Properties"، و"المقاولون الخليجيون"، و"دوغوش للإنشاءات"، و"كونكورد ستارز"، و"تشاينا هاربور إنجنيرنغ"، و"مجموعة ستاليونز الإمارات"، و"السيف الماسي للوكالات التجارية"، و"إيفيشيو إنترناشيونال ليمتد"، و"إكسيد للصناعات"، و"آيكون جلوبال للاستشارات الهندسية"، و"إنوفو لأعمال الطرق والبنية التحتية والبحرية"، و"CMCS"، و"Vistar FZCO"، ومجموعة "AKI" ممثلة بـ"جلف كونتراكتينغ آند لاندسكيبنج"، و"نايل وبن حرمل هيدروإكسبورت" ممثلة بـ"إنتر بايب فاكتوري"، و"سوربانا جورونج"، و"يونيك هومز وورلد وايد العقارية".