بلدية الظفرة تستعرض إجراءات الرعي السليم لموسم 2026

الظفرة في 8 مايو /وام/ شاركت بلدية الظفرة في جلسة توعوية موسعة في "مجالس الظفرة"، استهدفت ملاك ومربي الإبل في المنطقة.

وتأتي الجلسة التي تنظمها هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية منطقة الظفرة ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية ودعم قطاع الثروة الحيوانية في الإمارة.

وسلطت الجلسات الضوء على إجراءات الرعي السليم المعتمدة لموسم 2026، مع توضيح أبعاد القرار الاستثنائي القاضي بتبكير موعد موسم الرعي، وهو القرار الذي جاء استجابةً لاحتياجات المربين وتجسيداً للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.

وأكد سيف الهاملي، مديرمركز التواجد البلدي - مدينة زايد، من بلدية منطقة الظفرة لوكالة أنباء الامارات، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة تنقل مستمرة شملت (مدينة زايد، وغياثي، والسلع)، بهدف ترسيخ ثقافة الرعي المسؤول.

و قال :" ينصب تركيزنا على توجيه أهالي المنطقة نحو أساليب الرعي المستدام والالتزام بالعزب الموثقة بعقود رسمية، بالإضافة إلى التوعية بالإجراءات الصحيحة للتخلص من المخلفات كما نشدد على ضرورة الابتعاد عن المناطق السكنية، والمنشآت البترولية، والطرق العامة لضمان سلامة الجميع وحماية البنية التحتية".

وأشاد بمستوى وعي و التزام الحضور، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى هو استدامة الأرض وضمان تجدد الغطاء النباتي حيث تسعى البلدية من خلال تحديد أماكن المكبات وتوضيح مسارات الرعي إلى ضمان بقاء المواقع نظيفة وصالحة للاستخدام المتبادل بين المربين في مختلف المواسم.