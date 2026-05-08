اختتام الدورة الـ26 لمسابقة الخطابة البيئية

دبي في 8 مايو / وام / اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، الدورة الـ26 من مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس، بمشاركة 118 فريقاً و707 من مختلف مدارس الدولة، في أعلى نسبة مشاركة منذ إطلاق البرنامج عام 2001.

وأقيمت المسابقة من 4 إلى 7 مايو الجاري عبر منصة “زووم” الافتراضية، تماشياً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم، بهدف ضمان استمرارية المبادرة وتعزيز مشاركة الطلبة في القضايا البيئية والاستدامة.

وقالت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن المسابقة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز منصات المجموعة في تمكين الطلبة من التعبير عن أفكارهم وتنمية مهارات التفكير النقدي وطرح حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

وأضافت: أن المسابقة تسهم في إعداد جيل واعٍ بالقضايا البيئية وقادر على القيادة بمسؤولية ومرونة.

وتزامنت المسابقة مع الاحتفاء بيوم الأرض الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، وحملت هذا العام شعار “قوتنا، كوكبنا”، بهدف تعزيز وعي الطلبة بدورهم في بناء مستقبل مستدام.

وفازت مدرسة الشرق الأقصى الخاصة - الشهباء في الشارقة بالمركز الأول عن اليوم الأول، فيما فازت مدرسة دبي الوطنية الطوار بنات عن اليوم الثاني، ومدرسة امباسادور في دبي عن اليوم الثالث، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية - الشارقة عن اليوم الرابع.

كما حصلت مدرسة الشرق الأقصى الخاصة - الشهباء، على كأس التميز العام بعد تحقيقها أعلى مجموع نقاط خلال أيام المسابقة الأربعة.