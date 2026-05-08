"دبي الخيرية" تتسلم 28 مليون درهم مساهمةمن "دبي الإسلامي"

دبي في 8 مايو/ وام/ أعلنت جمعية دبي الخيرية، عن تسلمها مساهمة مالية بقيمة 28 مليون درهم من "دبي الإسلامي"بحضور نواف عبدالله الريسي مدير وحدة خدمات الدعم المجتمعية بدبي الإسلامي.

وأعرب سعادة المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بجمعية دبي الخيرية، عن بالغ اعتزاز الجمعية بهذه الشراكة المثمرة، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل من دبي الإسلامي هو استثمار استراتيجي بعيد المدى في رأس المال البشري ووسيلة فعالة لتمكين الأسر المتعففة من تجاوز تحدياتها المعيشية واستعادة استقرارها الاجتماعي.

وأوضح سعادة المهندس عادل السويدي، أن المبلغ يمثل حصيلة "زكاة المال" السنوية للبنك، مشددا على أن الجمعية قد وضعت خطة تنفيذية متكاملة لتوظيفه وفق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.