الجولة 25 بدوري أدنوك للمحترفين تحتدم بمواجهات حاسمة

أبوظبي في 8 مايو /وام/ ترفع الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تنطلق الأحد المقبل وتقام منافساتها على مدار يومين، وتيرة المنافسة بين فرق القاع، في محطة قد تكون مفصلية لحسم ملامح البقاء قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

وتدخل الفرق المهددة بالهبوط الجولة المقبلة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، مع احتدام الصراع للهروب من المركزين الثالث عشر والرابع عشر المؤديين إلى دوري الدرجة الأولى، قبل جولتين فقط من ختام المنافسات.

ويبدو موقف الشارقة، صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة، آمناً إلى حد كبير، إلا أنه يسعى إلى تأكيد بقائه رسمياً عندما يواجه البطائح، صاحب المركز الرابع عشر والأخير برصيد 19 نقطة، يوم الأحد على استاد خالد بن محمد، فيما يتمسك البطائح بفرصه في البقاء ويسعى إلى تحسين موقعه والابتعاد عن دائرة الهبوط.

كما يلتقي اتحاد كلباء، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، مع النصر يوم الإثنين على استاد آل مكتوم، إذ يحتاج كلباء إلى نقطة واحدة أو الفوز لضمان البقاء رسمياً والابتعاد عن الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة.

ويخوض دبا، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، مواجهة مصيرية أمام عجمان يوم الأحد على استاد دبا، إذ يتمسك بآماله في البقاء ويحتاج إلى الفوز لتعزيز حظوظه وتوسيع الفارق مع ملاحقيه.

وفي المقابل، يدخل الظفرة، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، مباراته أمام العين المتوج بلقب المسابقة، يوم الأحد على استاد هزاع بن زايد، بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة على البقاء، خاصة مع تساويه في عدد النقاط مع البطائح.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج هذه الجولة عن ملامح الفرق الأقرب للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ قد تُحسم هوية الهابطين رسمياً قبل الجولة الأخيرة في حال تعثر الظفرة والبطائح وفوز دبا، بينما سيستمر صراع البقاء حتى الجولة الختامية إذا نجح صاحبا المركزين الأخيرين في تحقيق الفوز.

وتشهد بقية مواجهات الجولة لقاء بني ياس مع شباب الأهلي يوم الأحد، فيما يلتقي الجزيرة مع الوصل يوم الإثنين على استاد محمد بن زايد، ويواجه خورفكان فريق الوحدة في اليوم ذاته على استاد صقر بن محمد القاسمي.