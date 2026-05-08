"الموارد البشرية بعجمان" تحصد شهادتين من GInI وجائزة المبتكر المتميز

عجمان في 8 مايو /وام/ حصلت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان على شهادتين من معهد الابتكار العالمي GInI، عن نظام العمل عن بُعد في حكومة عجمان و نظام إدارة العمليات المؤسسية في الدائرة، إلى جانب فوز أحمد إبراهيم السويدي، مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل في الدائرة، بجائزة «المبتكر المتميز» ضمن جوائز مؤشر الابتكار العالمي.

وتسلّم سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، الشهادتين والجائزة من السيد مهند شاهين، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في معهد الابتكار العالمي، الذي قام بزيارة إلى مقر الدائرة، واطّلع خلالها على أبرز المبادرات التي تطورها الدائرة في مجال الابتكار المؤسسي.

ويأتي الإنجاز في إطار جهود الدائرة لترسيخ ثقافة الابتكار في منظومة الموارد البشرية الحكومية، ودعم توجهات حكومة عجمان نحو تطوير بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في تعزيز جاهزية الحكومة ورفع جودة الخدمات.

وأكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، أن الإنجازات تعكس التزام الدائرة بتطوير أنظمة عمل مبتكرة تستجيب لمتطلبات المستقبل، وتمكّن الكوادر الحكومية من أداء مهامها بكفاءة أعلى.