مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال أم القيوين و"نون" لتمكين رواد الأعمال رقمياً

أم القيوين 8 مايو/ وام/ وقع مجلس سيدات أعمال أم القيوين، مذكرة تفاهم مع منصة «نون» ممثلة ببرنامج «نون محلي»، على هامش ختام مشاركة الجانبين في فعاليات النسخة الخامسة من معرض " اصنع في الامارات 2026 "، .

وقعت المذكرة عن المجلس سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ، فيما وقع عن منصة «نون» سعادة منصور الغرير الرئيس التنفيذي للمنصة، بحضور سعادة أحمد عبيد إبراهيم آل علي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

وتأتي الاتفاقية في سياق جهود مجلس سيدات الأعمال، بدعم من غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، لترسيخ حضور المشاريع الوطنية والاستثمارية في منظومة الاقتصاد الرقمي، وتمكين المنتسبين ورواد الأعمال من توسيع نطاق أعمالهم والاستفادة من أدوات التجارة الإلكترونية الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال ويعزز تنافسية المشاريع الإماراتية في الأسواق الرقمية.

وتهدف المذكرة إلى تمكين رواد الأعمال والمنتسبين من الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها برنامج «نون محلي»، بما يسهم في تسويق منتجاتهم، وتوسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى أسواق أوسع وتحقيق مستويات أعلى من التنافسية.

وأكد الجانبان أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات النوعية الهادفة إلى دعم بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة المشاريع الوطنية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.