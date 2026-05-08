"الإمارات للدواء" تستعرض تجارب متقدمة في تصنيع الأدوية في ختام "اصنع في الإمارات"

بوظبي في 8 مايو / وام / شهدت مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء، مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات 2026" مخرجات نوعية شملت شراكات استراتيجية، وبرامج تمكين صناعي، ومبادرات داعمة للابتكار والجودة، بما يعزز استدامة توفير المنتجات الطبية ويرفع جاهزية القطاع الدوائي لتلبية متطلبات السوق المحلي والأسواق العالمية.

وجاءت المشاركة في إطار الدور الذي تضطلع به المؤسسة كجهة مُنظمة للقطاع، حيث قدمت نموذجاً تطبيقياً يجمع بين تطوير البيئة التنظيمية وتمكين القدرات الصناعية الوطنية، ويدعم بناء قاعدة دوائية محلية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

واستعرض جناح المؤسسة، على مستوى المحتوى الصناعي، تجارب متقدمة في تصنيع الأدوية البشرية، من بينها "جلوبال فارما"، و"فياكو للصناعات الدوائية"، إلى جانب حلول متطورة في التشخيص الجزيئي والعلاج الخلوي، كـ "أسترا جين"، و"سايجن جينيتكس"، و"مركز أبوظبي للخلايا الجذعية"، ما يعكس اتساع نطاق الصناعة الدوائية في الدولة ودخولها في مجالات عالية القيمة، مدعومة ببنية تحتية تنظيمية وصناعية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها.

كما شمل العرض نماذج مرتبطة بالمنتجات البيطرية والزراعية، من بينها "العالمية لتصنيع الأدوية البيطرية"، و"يو تيرا ميدل إيست"، و"غلف بيرليت"، إلى جانب مبادرات ابتكارية وشركات ناشئة، مثل "هبة فارما"، و"مصنع النحلة لإنتاج الأجهزة السمعية"، في إطار تكاملي يُجسّد تبني المؤسسة لنهج "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويعزز فهم سلاسل القيمة الدوائية والغذائية ضمن إطار موحد يدعم الأمن الدوائي والغذائي.

وأظهر هذا التكامل قدرة القطاع على الجمع بين الإنتاج والبحث والتطوير والتقنيات الحيوية، بما يرفع تنافسيته ويدعم فرصه في التوسع إقليمياً ودولياً، خاصة في ظل تنامي الطلب على الحلول الدوائية المتقدمة وسلاسل الإمداد المستقرة.

وأسفرت المشاركة عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات رائدة في القطاع، شملت شركتي "جلوبال فارما"، و"أرسيرا لايف ساينسز"، بالإضافة لـ "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، و"مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة"، وذلك بهدف تعزيز توطين الصناعات الدوائية، وتسريع مشاريع التصنيع المحلي، وتطوير منظومة الجودة، ودعم البحث والتطوير، وتعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الدوائي، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية وتعزيز الأمن الدوائي.





وعقدت المؤسسة سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع عدد من كبرى شركات الأدوية والتقنيات الطبية العالمية والجهات الدولية والمحلية المتخصصة، شملت "إم إس دي"، و"نوفو نورديسك"، و"ساندوز"، و"جونسون آند جونسون"، و"بي إم إس"، و"هيئة الأجهزة الطبية الماليزية"، إلى جانب "معهد الحياة الصحية أبوظبي"، وسعادة الدكتور أندري تيريخين، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية لدى الدولة، حيث تناولت الاجتماعات فرص التعاون في الابتكار الدوائي، والدراسات السريرية، والبحث والتطوير، وتبادل الخبرات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والأمن الدوائي، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى الدولة.

ونظمت المؤسسة على هامش المعرض، ورشة متخصصة لرؤساء الجودة في المصانع الدوائية الوطنية.

وشكلت منصة المؤسسة، على مدار أيام المعرض، نقطة تفاعل مباشر مع الشركات والجهات الفاعلة، حول سبل تطوير التصنيع الدوائي المحلي ومتطلبات الجودة والشراكات الصناعية.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن مشاركتها في "اصنع في الإمارات 2026" أسهمت في تحويل السياسات إلى تطبيقات عملية، عبر تطوير الأطر التشريعية وتحديث الإجراءات وفق أفضل المعايير الدولية، بما يُرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الدوائية والابتكار الصحي.

واختتمت مشاركة المؤسسة بتكريم المشاركين من العارضين تقديراً لمساهماتهم في دعم جهود التصنيع الوطني وتعزيز الأمن الدوائي.