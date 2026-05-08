إقامة دبي تحقق إنجازاً عن مشروع "السجادة الحمراء"

دبي في 8 مايو / وام / فازت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بجائزة الابتكار المتميز في القطاع الحكومي ضمن جوائز الابتكار العالمي 2025، التي يمنحها معهد الابتكار العالمي “GInI”، عن مشروع “السجادة الحمراء” في مطارات دبي.

ويأتي الفوز بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الممر الذكي “السجادة الحمراء”، الذي أتاح إتمام إجراءات السفر خلال ثوانٍ معدودة عبر منظومة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية، دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الإنجاز يمثل امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة الابتكار كمنهج عمل، قائلاً: "يمثل فوز مشروع ‘السجادة الحمراء’ محطة مهمة في مسيرة إقامة دبي نحو تطوير نماذج حكومية مبتكرة ترتكز على الإنسان أولاً، وتعزز جودة الحياة وترسخ الثقة العالمية".

من جانبه، أكد العميد عبدالصمد حسين البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل، أن المشروع يعكس قدرة إقامة دبي على استشراف المستقبل وتبني حلول مبتكرة تواكب التحولات العالمية، مشيراً إلى أن:"السجادة الحمراء تمثل نموذجاً عملياً لكيفية توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير خدمات استباقية تعزز جاهزية المنظومة الحكومية للمستقبل".

وأوضح المقدم سالم محمد بن علي، نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل، أن المشروع يجسد تكامل الجهود المؤسسية في تحويل الابتكار إلى تجربة واقعية، قائلاً: "نعمل على تطوير حلول تضع الإنسان في قلب الخدمة، وتترجم الابتكار إلى تجربة سلسة تعكس كفاءة الأداء وجودة الخدمات".

ويجسد المشروع نموذجاً متقدماً في توظيف الابتكار لإعادة تعريف تجربة العبور الحدودي، بما يعكس توجه دبي في تطوير خدمات حكومية رقمية متقدمة.