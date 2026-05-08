الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق اتفاق تجاري مع أمريكا يحظى ب“آليات حماية واضحة”

بروكسل في 8 مايو /وام/أعلن كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، النائب الألماني بيرند لانغه، أن الجولة النهائية من المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ستُعقد يوم 19 مايو الجاري في مدينة ستراسبورغ، مؤكدًا رفضه الضغوط التي يمارسها حزب الشعب الأوروبي للإسراع في إقرار الاتفاق قبل استكمال الضمانات القانونية والسياسية المطلوبة.

وأوضح لانغه، الذي يترأس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، أن المفاوضات أحرزت “تقدمًا كبيرًا” خلال الأيام الماضية، لكنها لا تزال تواجه نقاط خلاف أساسية، أبرزها مطالبة البرلمان الأوروبي بإدراج بند يسمح بتجميد الاتفاق أو تعليقه تلقائيًا إذا أخلّت الولايات المتحدة بالتزاماتها التجارية مستقبلاً.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن التطورات القضائية الأخيرة في الولايات المتحدة عززت موقف البرلمان الأوروبي، بعدما أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية قرارًا يقضي بتعليق بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الأجنبية. واعتبر لانغه أن هذا الحكم يكشف استمرار حالة عدم اليقين القانوني بشأن السياسة التجارية الأميركية، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على “آليات حماية واضحة” داخل الاتفاق.

وكانت المفاوضات قد تعثرت هذا الأسبوع بعد فشل الطرفين في التوصل إلى تسوية حول مقترح أوروبي يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية، مقابل قبول الاتحاد الأوروبي بفرض تعرفة أميركية ثابتة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية.

وفي المقابل، انتقدت النائبة الكرواتية زيلجانا زوفكو، ممثلة حزب الشعب الأوروبي في المفاوضات، استمرار التأجيل، معتبرة أن “إطالة أمد التفاوض تدفع أوروبا نحو مواجهة تجارية مباشرة مع الولايات المتحدة” .

وكان ترامب قد أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال الخميس، أن المهلة النهائية لتنفيذ الاتفاق التجاري ستكون في الرابع من يوليو المقبل، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل ذلك التاريخ.

ومن المتوقع، في حال التوصل إلى تفاهم سياسي بنهاية مايو، أن يصوّت البرلمان الأوروبي على الاتفاق خلال الجلسة العامة المقررة بين 15 و18 يونيو، وهي آخر جلسة قبل انتهاء المهلة الأميركية.

