انخفاض في درجات الحرارة غدا

أبوظبي في 8 مايو/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسه خاصة غرباً، وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:03، والمد الثاني 04:43، والجزرالأول عند الساعة 12:05، والجزر الثاني عند الساعة 22:39.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه 15:19، والمد الثاني 02:17، والجزر الأول عند الساعة 08:16، والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 25 60 25

دبي 37 26 65 25

الشارقة 36 25 65 25

عجمان 34 27 65 30

أم القيوين 36 22 65 25

رأس الخيمة 38 23 60 15

الفجيرة 43 31 70 15

العـين 40 25 65 15

ليوا 39 24 55 15

الرويس 34 22 55 30

السلع 37 24 55 20

دلـمـا 32 26 65 45

طنب الكبرى / الصغرى 31 27 75 50

أبو موسى 31 27 75 50