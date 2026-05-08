الإسعاف الوطني يشارك في "مؤتمر الإمارات للرعاية الحرجة 2026"

ابوظبي في 8 مايو / وام / يشارك "الإسعاف الوطني" التابع "للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني"، في «مؤتمر الإمارات الـ22 للرعاية الحرجة 2026»، الذي انطلقت فعالياته، اليوم، في دبي وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتأتي المشاركة من خلال جناح تفاعلي يستعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في خدمات الطوارئ الطبية والرعاية ما قبل المستشفى، إلى جانب تسليط الضوء على دور الإسعاف الوطني في تعزيز كفاءة الاستجابة وجودة الرعاية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويقدم فريق التعليم الطبي محاكاة حيّة لسيناريوهات إسعافية، إلى جانب مجموعة من الورش التوعوية والتدريبية المحدثة وفق التحديثات الجديدة لجمعية القلب الأمريكية 2025، شملت الإنعاش القلبي الرئوي باليدين، وسباق الإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى ورش استخدام النالوكسون وحقن الإبينفرين، وإيقاف النزيف، والتعامل مع حالات الاختناق لدى الأطفال والرضع، إلى جانب تقنيات نقل المرضى باستخدام اللوح الطبي المخصص لتثبيت العمود الفقري.

كما تتضمن المشاركة، محاضرات علمية يقدمها كل من المدير الطبي التنفيذي د. مريم المنصوري بعنوان «إدارة حالات المرضى ذوي السلوك العدواني في مرحلة ما قبل الوصول إلى المستشفى»، ومدير إدارة التعليم والبحوث بروفيسور عاهد النجار بعنوان «الابتكار في برنامج المسعف الفضائي» وأخرى بعنوان «الدافع العلمي لبرنامج خدمة بن وريقة-وزارة الداخلية».