شرطة دبي و"دبي الرقمية" تبحثان التعاون الرقمي

دبي في 8 مايو / وام / بحثت شرطة دبي، مع مؤسسة حكومة دبي الرقمية سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق في مجالات التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي وأمن المجتمع الرقمي.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي ، لسعادة مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

واطلع الجانبان خلال الزيارة على غرفة العمليات التابعة لإدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في شرطة دبي، وآليات العمل المتبعة في رصد وتحليل ومتابعة البلاغات والقضايا الإلكترونية، إضافة إلى أحدث التقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة في التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز الجاهزية الأمنية الرقمية.

وناقش الطرفان تعزيز التعاون في تحقيق مؤشرات الحد من الجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات والمعارف التقنية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقمية بما يدعم توجهات حكومة دبي في ترسيخ بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

وأكد اللواء حارب محمد الشامسي حرص شرطة دبي على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية وتطوير منظومة العمل الأمني الرقمي عبر توظيف الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان ودعم مسيرة دبي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وقال: "إن الأمن الرقمي أصبح اليوم أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وتوحيد الجهود لتطوير منظومة عمل متقدمة قادرة على التصدي للتهديدات الإلكترونية بكفاءة واحترافية عالية".

من جهته، أكد مطر سعيد الحميري،" أن تعزيز التحول الرقمي وأمن المجتمع الرقمي يشكلان أولوية استراتيجية ضمن توجهات حكومة دبي، في ظل التحول الرقمي المتسارع واعتماد التقنيات الذكية في مختلف القطاعات الحيوية".