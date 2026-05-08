الذهب يستفيد من تقرير الوظائف الأمريكية وانتعاش قطاع الرقائق

واشنطن في 8 مايو/ وام / ساهم صعود معدل التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل بالإيجاب على المؤشرات الرئيسية في وول

ستريت التي فتحت على ارتفاع اليوم ⁠بينما واصل الذهب مكاسبه اليوم متجها لتسجيل ارتفاع أسبوعي كما ⁠عزز انتعاش قطاع صناعة ​الرقائق ⁠معنويات المستثمرين.وبحلول الساعة ⁠0930 صباحا، ارتفع ⁠المؤشر داو جونز الصناعي 209.88 نقطة، أي ⁠0.42 ​بالمئة، ⁠إلى 49806.85، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 32.78 نقطة، ​أي 0.45 ‌بالمئة، إلى 7369.89، ​وكسب المؤشر ناسداك المجمع 146.89 ​نقطة، أي ⁠0.57 بالمئة، إلى 25953.09. كما عزز التقرير من فرص إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي

الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت.

واستفاد الذهب أيضا من مؤشرات التوظيف و⁠واصل مكاسبه اليوم وصعد في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4723.28 دولار

للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1322 بتوقيت جرينتش. ​وزاد الذهب 2.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.5 بالمئة عند 4733 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة ⁠إلى 80.88 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2026.80 دولار، وتراجع ​البلاديوم 0.3 بالمئة إلى

1476.18 دولار.

