الذهب يستفيد من تقرير الوظائف الأمريكية وانتعاش قطاع الرقائق

واشنطن في 8 مايو/ وام / ساهم صعود معدل التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل بالإيجاب على المؤشرات الرئيسية في وول
ستريت التي فتحت على ارتفاع اليوم بينما واصل الذهب مكاسبه اليوم متجها لتسجيل ارتفاع أسبوعي كما عزز انتعاش قطاع صناعة الرقائق معنويات المستثمرين.وبحلول الساعة 0930 صباحا، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 209.88 نقطة، أي 0.42 بالمئة، إلى 49806.85، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 32.78 نقطة، أي 0.45 بالمئة، إلى 7369.89، وكسب المؤشر ناسداك المجمع 146.89 نقطة، أي 0.57 بالمئة، إلى 25953.09. كما عزز التقرير من فرص إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي
الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت.
واستفاد الذهب أيضا من مؤشرات التوظيف وواصل مكاسبه اليوم وصعد في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4723.28 دولار
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1322 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب 2.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.5 بالمئة عند 4733 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 80.88 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2026.80 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى
1476.18 دولار.
