اليونيسف و"دوري الملوك" يطلقان حملة عالمية لدعم الأطفال

برشلونة في 8 مايو/ وام/ أطلق "دوري الملوك"، بالتعاون مع "اليونيسف"، حملة عالمية جديدة تحت عنوان "كنا جميعاً أطفالاً يوماً ما"، بهدف دعم الأطفال في حول العالم، من خلال جمع التبرعات، وتسليط الضوء على التحديات في حياتهم اليومية.

وتقام الحملة خلال أسبوع الأدوار النهائية للدوري، من 10 إلى 18 مايو الجاري، بمشاركة أبرز نجوم كرة القدم وصنّاع المحتوى والمؤثرين المرتبطين بـ"دوري الملوك"، بهدف توظيف شعبية الرياضة والمنصات الرقمية لدعم قضايا الأطفال حول العالم.

ويشارك في الحملة نجم برشلونة لامين يامال، والنجم البرازيلي السابق مارسيلو، ومؤسس "دوري الملوك" جيرارد بيكيه، إلى جانب مجموعة من مشاهير البث المباشر، وصنّاع المحتوى الرقمي عالميا، وتشمل مجموعة من الدول منها إسبانيا والبرازيل والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، لتمكين الجمهور من التبرع لليونسيف مقابل فرصة الفوز بمقتنيات شخصية وهدايا خاصة مقدمة من النجوم المشاركين.

وتضم المقتنيات قمصاناً موقعة لعدد من نجوم كرة القدم، بينهم مارسيلو وجيرارد بيكيه وجول كوندي وأوريلين تشواميني، إضافة إلى دراجة هوائية خاصة برئيس فريق "دوري الملوك" في ألمانيا يونس زارو، ولوحة مفاتيح خاصة بصانع المحتوى الأرجنتيني "لا كوبرا"، وقفازات ملاكمة موقعة من ألانيا فلوريس.

وأكدت اللجنة المنظمة للحملة، أن التبرعات ستذهب مباشرة لدعم برامج "اليونيسف» حول العالم، مشيرة إلى أن المساهمات البسيطة يمكن أن تساعد في توفير اللقاحات والعلاج والدعم الغذائي للأطفال المحتاجين.