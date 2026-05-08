دوري "التزلج المدولب" ينطلق غداً في دبي

دبي في 8 مايو/وام /تنطلق صباح غد، أول بطولة لدوري رياضة التزلج المدولب، على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربي، بإشراف وزارة الرياضة، وينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وقالت اللجنة المنظمة إن الحدث سيقام في مقر كليات التقنية العليا بدبي، والتي تعد أبرز الداعمين لهذا الحدث الرياضي النوعي، بمشاركة أكثر من 200 متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وأوضحت أن الدوري يتضمن 4 أنواع من سباقات التزلج المدولب، وفق المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة دولياً، بمتابعة الاتحاد الدولي للعبة، ما يعكس المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه رياضة التزلج في دولة الإمارات.

وقال سعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس لجنة التزلج المدولب، إن الدوري يعد الانطلاقة الرسمية الأولى للعبة ، وأنه يحظى بدعم وزارة الرياضة خطوة مهمة نحو تأسيس مسابقات محلية مستدامة، وتكوين المنتخبات الوطنية، واكتشاف المواهب، ونشر ثقافة اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالجهود الكبيرة للجنة المنظمة، ووضع التدابير كافة لدعم نجاح الدوري في انطلاقته الأولى.