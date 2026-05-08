ختام فعاليات "أسبوع شركات كرة القدم" بنادي النصر

دبي في 8 مايو/ وام/ اختتمت شركة النصر لكرة القدم، فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم»، الذي أقيم تحت إشراف مجلس دبي الرياضي من 4 إلى 7 مايو 2026، بمشاركة واسعة من المختصين والإداريين والأجهزة الفنية واللاعبين، ضمن برنامج يهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي والاحترافي في قطاع كرة القدم.

وحضر الفعاليات سعادة الدكتور حمد رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر الرياضي، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي.

وتضمن البرنامج عدداً من المحاور المتخصصة، شملت التسويق والإعلام، والشراكات التجارية، والمسؤولية المجتمعية، والتحول الرقمي، والشؤون القانونية، إضافة إلى ورش عمل فنية ومحاضرات متعلقة بتطوير الأداء واكتشاف المواهب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الرياضية والإدارية.

واشتملت الفعاليات على جلسات حوارية ناقشت أفضل الممارسات الحديثة في إدارة شركات كرة القدم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الأندية المشاركة، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل الرياضي ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني.