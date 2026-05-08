"المصارعة": اكتمال الاستعدادات لكأس الاتحاد

أبوظبي في 8 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة، اكتمال استعداداته لإنطلاقة النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد الإمارات للمصارعة والمقررة يوم الأحد المقبل في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة أكثر من 160 لاعبا يشاركون في فئتي تحت 13، و17 عاما.

ويجري الاتحاد المصارعة غدا في مبادلة أرينا عملية الوزن للاعبين، وذلك بداية من الساعة 3 مساء، حيث تم تخصيص 10 أوزان لفئة تحت 13 عاما، مثلهم لفئة تحت 17 عاما.

وأكد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف الأندية، في خطوة تدعم نشر اللعبة والترويج لها بين مختلف المراحل السنية.

وأشار الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، إلى أن البطولة ستواصل تحقيق أهدافها باكتشاف المزيد من المواهب الواعدة، والعمل على رعايتها، من أجل اعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.