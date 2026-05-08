انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات الـ 22 للعناية الحرجة في دبي

دبي في 8 مايو / وام / انطلقت في دبي، اليوم، فعاليات مؤتمر الإمارات الـ 22 للعناية الحرجة، الذي أقيم تحت شعار " من الأدلة إلى التميز: مستقبل العناية الحرجة "، بمشاركة أكثر من 1000 من الكوادر الطبية والتمريضية من 49 دولة .

يمثل المؤتمر منصة لعرض ومناقشة أحدث الأوراق العلمية التي تمثل خلاصة الخبرات والأبحاث في مجال العناية الحرجة والحوادث، بهدف تبادل أفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية.

وحضر افتتاح المؤتمر ،الذي تنظمه شركة "انفو بلاس ايفنتس ويستمر ثلاثة أيام "في فندق "انتركونتننتال دبي فستيفال سيتي"، الدكتور امين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي ، والشيخة الدكتورة نورا القاسمي رئيسة جمعية الامارات الطبية، وعدد من مسئولي القطاع الصحي في الدولة .

ويقام بالتوازي مع القمة العالمية الثالث للاتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة، والمؤتمر الآسيوي الأفريقي السابع عشر للاتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة، وبالتعاون مع المؤتمر الثامن لجمعية التمريض الإماراتية - فرع العناية الحرجة، والاجتماع السنوي للاتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة (WFCCN) في دبي، وبالتزامن مع الاجتماع السابع للجمعية الإقليمية لطب العناية العصبية الحرجة (NCS) – فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمؤتمر الثاني والعشرون للرابطة العربية للعناية الحرجة، ومؤتمر الإمارات للعناية الحرجة – الاجتماع الطارئ .

وقال الدكتور حسين آل رحمة الرئيس المؤسس لجمعية الإمارات للعناية المركزة، رئيس الجمعية الدولية العربية لطب العناية المركزة، والرئيس المؤسس لمؤتمر الإمارات للعناية الحرجة، والأمين العام للاتحاد العالمي للعناية المركزة والحرجة ، لوكالة انباء الامارات "وام " ، إن المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 35 جمعية طبية علمية، يسلط الضوء على أحدث ما توصل إليه علم العناية الحرجة وطب الطوارئ، ، حيث سيتم استعراض أحدث التطورات في مجال العناية الحرجة وطب الطوارئ، إلى جانب العلاجات الناشئة وأبرز المستجدات العلمية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى جمع نخبة من الأطباء والمتخصصين والباحثين في مجال طب العناية المركزة والحرجة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والابتكارات والأبحاث المعتمدة عالميًا

وأوضح أن فعاليات المؤتمر تشمل مشاركة 341 متحدثًا، منهم 156 متحدثًا دوليًا، و58 متحدثًا إقليميًا، إضافة إلى 127 متحدثًا من داخل الدولة، منوها إلى البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن 375 محاضرة تقدّم ضمن 75 جلسة علمية، إلى جانب 4 ورش عمل، و5 دورات تدريبية، و88 بحثًا علميًا للأطباء والأطباء المقيمين، بالإضافة إلى 3 ندوات للقطاع الصناعي.

وأشار إلى فعاليات المؤتمر تشمل كذلك تنظيم ورشة عمل تحديد الوفاة الدماغية، في مركز التدريب والتطوير التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الشارقة خلال أيام المؤتمر، وسيتم خلالها تناول مجموعة من الموضوعات الحيوية، من بينها التسمم الدموي، والعدوى، وإدارة السوائل في وحدات العناية المركزة، وأمراض الكلى وإصابة الكلى الحادة، والتهوية الاصطناعية، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والجراحة والإصابات، والتخدير وإدارة الألم، وأمراض القلب، والتغذية، ورعاية كبار السن، والإنعاش القلبي الرئوي، ومكافحة العدوى.

ويتضمن برنامج المؤتمر، تسليط الضوء على السياسات والإرشادات الجديدة المتعلقة بالفشل متعدد الأعضاء (MOF)، إلى جانب أحدث التوصيات في الإنعاش القلبي، و الإدارة ما قبل المستشفى للحالات الطبية الحادة.

ويقام على هامش المؤتمر، معرض طبي تشارك فيه أكثر من 24 شركة دولية ومحلية متخصصة في معدات العناية الحرجة وطب الطوارئ، بما في ذلك أجهزة التهوية الميكانيكية، التي تعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في هذا المجال.