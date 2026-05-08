سالم بن سلطان القاسمي يشهد احتفالا باليوم العالمي للثلاسيميا

رأس الخيمة في 8 مايو / وام /شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، أمس، احتفالا نظمته جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية بالتعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا، وذلك بدعم من رجل الأعمال فهد محمد الشيراوي.

وحضر الحفل، الذي استضافه مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح كل من سعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة المهندسة عزة سليمان عضو مجلس الامناء جمعية الإمارات للثلاسيميا، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، ومهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين والمتطوعين.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالجهود الإنسانية المبذولة لدعم المصابين بالثلاسيميا، مؤكداً أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تضع صحة الإنسان وسعادته في مقدمة أولوياتها.

وقال الشيخ سالم بن سلطان "إن حضورنا اليوم هذه الفعالية يؤكد أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بهذا المرض، وتوفير الدعم المعنوي والبيئة الصحية المناسبة للمرضى، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

وأعربت مهرة محمد بن صراي عن شكرها وتقديرها لراعي الحفل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي والحضور، وقالت نحرص من خلال تنظيم هذه الفعاليات على تعزيز الوعي بسبل الوقاية من مرض الثلاسيميا وأهمية الفحوصات الدورية وإن شراكتنا اليوم مع جمعية الإمارات للثلاسيميا تعكس روح العمل الجماعي الإنساني، ونهدف من خلالها إلى تقديم الدعم المتكامل للمصابين وتسليط الضوء على قصص نجاحهم.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الأنشطة الهادفة، أبرزها عرض قدمته طلاب مدارس رأس الخيمة "الحلقة الأولى"، إلى جانب توزيع نشرات تثقيفية وتوعوية توضح طبيعة مرض الثلاسيميا وسبل التعامل معه.

وكرم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، ترافقه مهرة محمد بن صراي الشركاء الاستراتيجيين والداعمين والمتطوعين، تقديراً لجهودهم في إنجاح المبادرة.