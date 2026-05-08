شرطة الفجيرة تنظم فعالية مرورية ضمن أسبوع المرور الخليجي 2026

الفجيرة في 8 مايو/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة فعالية ثقافية مرورية توعوية تحت شعار "اعبر... بأمان" في الفجيرة سيتي سنتر، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026.

تضمّنت الفعالية مجموعة من الفقرات التوعوية والترفيهية، شملت عروض الفرقة الموسيقية للشرطة، ومسابقات وأسئلة تفاعلية مع الجمهور بفئاته كافة ومحاضرات تثقيفية حول القوانين المرورية، إلى جانب تجارب الواقع الافتراضي، وعروض توعوية حول أهمية ربط حزام الأمان، وأنشطة مخصصة للأطفال مثل الرسم والمسابقات.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود شرطة الفجيرة لترسيخ ثقافة السلامة المرورية بأساليب مبتكرة، وتعزيز وعي أفراد المجتمع، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً.

وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود القيادة العامة لتعزيز الوعي لدى مختلف أفراد المجتمع موضح أن أسبوع المرور الخليجي يعد مناسبة مهمة لنشر مفاهيم الثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز سلامة الجميع.