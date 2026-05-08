مركز الشباب العربي ينظم جلسة حول دور الشباب في تشكيل مستقبل الصناعات المتقدمة

أبوظبي في 8 مايو/وام/ شارك مركز الشباب العربي في فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، من خلال تنظيم جلسة حوارية متخصصة سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الشباب العربي في دعم منظومة الصناعات المتقدمة وتطويرها، وتعزيز إسهاماتهم في بناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار والتكنولوجيا، في إطار رؤية دولة الإمارات لترسيخ موقعها مركزا عالميا للصناعة المتقدمة والاقتصاد المعرفي.

جاءت الجلسة بعنوان "عقول مبتكرة، صناعة متقدمة: دور الشباب العربي في تشكيل اقتصاد الغد"، لتجمع نخبة من المبتكرين الشباب من أعضاء النسخة الرابعة من برنامج رواد الشباب العربي، استعرض خلالها المشاركون تجاربهم ومشاريعهم النوعية التي توظف تقنيات المستقبل في خدمة القطاعات الصناعية، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب العربي في قيادة التحول نحو صناعات أكثر استدامة وكفاءة.

وفي هذا السياق، قالت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: "نؤمن في مركز الشباب العربي بأن الشباب هم الشركاء الأساسيون في صياغة مستقبل الصناعات، من خلال ما يمتلكونه من أفكار مبتكرة وقدرة على توظيف التكنولوجيا لإيجاد حلول صناعية مبتكرة للتحديات التنموية.. وتأتي مشاركتنا في منتدى "اصنع في الإمارات" تأكيداً على التزامنا بتمكين الشباب العربي، وربطهم بالفرص النوعية التي تتيح لهم تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والإقليمي".

واستضافت الجلسة مجموعةً من النماذج الشبابية العربية الملهمة، التي عكست تنوّع التجارب والابتكارات في مجال الصناعات المتقدمة، مجسِّدةً أدوارها الفاعلة في مجالات حيوية متعددة، وبما يعزّز الربط بين الابتكار الشبابي وأولويات القطاع الصناعي الوطني، ويتسق مع توجهات استراتيجية "اصنع في الإمارات" الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب العقول المبدعة لدعم مسيرة التنمية الصناعية.

واستعرضت بثينة بوجردة من المملكة المغربية ابتكارها لسيارة تعمل بتحويل الماء إلى طاقة هيدروجينية نظيفة في إطار توجهات الطاقة البديلة، فيما برزت سندس الفارسي من دولة الكويت، كإحدى القيادات الشابة في صناعة برمجيات المستقبل وتطوير حلولٍ متقدّمة تدمج الذكاء الاصطناعي بالأجهزة الحديثة.

وقدّم باسل الميمي من فلسطين نموذجًا رياديًا في قطاع التأمين التقني من خلال استعراضه تفاصيل تأسيسه شركة "مانتاس" التي توفّر حلولًا مبتكرة لتأمين الشركات ضد مخاطر الأعطال الرقمية وتوقّف الخدمات السحابية.

أدارت الجلسة الإعلامية سارة يونس من المملكة الأردنية الهاشمية، وهي صانعة محتوى متخصصة في مجال التكنولوجيا، عُرفت بتقديم محتوى معرفي يربط بين الابتكار والتطبيقات العملية، بما يسهم في إثراء الحوار وتوجيهه نحو استشراف فرص المستقبل وتحدياته.

وسعت الجلسة إلى فتح قنوات تعاون مباشرة بين المواهب الشابة والشركات الصناعية وصنّاع القرار في الدولة، حرصاً على تعزيز فرص تبني الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ودعم بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتصنيع والاستثمار في رأس المال البشري.

عقدت الجلسة ضمن مساحة (Momentum Hall) في المنتدى والتي تعكس التكامل بين منصات الابتكار والتصنيع، وتؤكد أهمية تمكين الشباب العربي كشركاء فاعلين في صياغة مستقبل الصناعات المتقدمة، وترسيخ دورهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قيادة مشهد الصناعة والابتكار عالمياً.