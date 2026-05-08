1.6 مليار درهم إيرادات أرامكس في الربع الأول

دبي في 8 مايو /وام/ حققت أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي، إيرادات إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنةً مع 1.56 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

ونمت إيرادات الشحن المحلي السريع 11%، وخدمات الشحن 7%، والخدمات اللوجستية 9%، ما عوّض التراجع في إيرادات الشحن الدولي السريع.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 52 مليون درهم خلال الربع الأول، مقارنةً بأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب قدرها 63 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس الأداء التشغيلي الفعلي بعد استبعاد البنود غير المتكررة.

وبلغ صافي الأرباح 17 مليون درهم، مقارنةً بصافي أرباح معدّل قدره 27.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.