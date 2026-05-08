الإمارات 2026/ الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في مسيرة التنمية الشاملة

أبوظبي في 8 مايو/وام/ قدمت دولة الإمارات خلال العام الجاري نموذجا رائدا في تحويل الخطط والرؤى المستقبلية إلى إنجازات ملموسة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي لم تقتصر على تبني التقنيات الذكية، بل امتدت لتغيير أساليب العمل الحكومي، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وجسدت الإنجازات رؤية القيادة الإماراتية في وضع الذكاء الاصطناعي في صميم مسارات التنمية والاستدامة، وتعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار، يسهم بفعالية في صياغة مستقبل مستدام وذكي.

وشكل إعلان الامارات عن المنظومة الجديدة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ Agentic AI ضمن العمل الحكومي، محطة تاريخية تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic Ai خلال عامين، من خلال إعادة تصميم السياسات والعمليات والإجراءات الحكومية اعتماداً على قدرات الذكاء الاصطناعي.

وعززت الإمارات توجهها الاستراتيجي لترسيخ دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول نوعي في كفاءة منظومة العمل الحكومي، عبر تعديل مسمى "المجلس الوزاري للتنمية" ليصبح "المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية"، والذي سيتولى من ضمن اختصاصاته المتنوعة مسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية الهادفة إلى تعزيز تبني أنظمة ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وخلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أعلنت الإمارات في يناير الماضي، عن إطلاق منصة جديدة للتجارة الخارجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة "بريسايت" التابعة لمجموعة G42، وبالتوازي كشفت الإمارات عن "ورقة بيضاء" بحثية بعنوان "تصميم مستقبل الذكاء التشريعي"، والتي قدمت نموذجًا تطبيقيًا لمنظومة تشريعية حية تعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تطوير التشريعات بأسلوب استباقي يواكب متطلبات العصر الرقمي.

وأطلقت الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، البرنامج العالمي للذكاء الإستراتيجي لتعزيز قدرة الحكومات والمؤسسات على التنبؤ بالتحولات العالمية وتسريع اتخاذ القرارات الاستراتيجية، متضمنًا إنشاء منتدى عالمي وأكاديمية ومسرعات للذكاء الاستراتيجي.

وتوسعت الإمارات في مجال تطبيق مخرجات الذكاء الاصطناعي لتشمل حماية البيئة، إذ وقع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومجموعة "سبيس 42" مذكرة تفاهم لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير الجوي للحبارى باستخدام الطائرات من دون طيار.

من جانبها، عززت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مكانتها الرائدة بإطلاق "الأكاديمية"، التي تمثل منصة عالمية للحوار المعرفي ونشر أحدث معارف الذكاء الاصطناعي، متزامنةً مع تأسيس أول زمالة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والفنون.

بدورها، حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج نوعية في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تبني حلول الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تقليص حزمة الإجراءات بنسبة تصل إلى 100% واختصار مهل الإنجاز والمتطلبات.

وعلى صعيد الابتكار التكنولوجي، بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التشغيل التجاري للتاكسي ذاتي القيادة الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم العميق لاتخاذ القرارات الفورية أثناء القيادة فيما حقق فريق بحثي في جامعة نيويورك أبوظبي إنجازا بحثيا في فيزياء الجسيمات، إذ تمكن الذكاء الاصطناعي من إعادة اكتشاف المبادئ الأساسية للكون بشكل مستقل، ما يعزز دور الدولة في البحث العلمي الرائد.

من جهته، كشف معهد المستقبل الرقمي في جامعة خليفة عن أول نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي بنطاق الترددات الراديوية، قادر على تفسير الإشارات اللاسلكية وتحقيق دقة تفوق 98% في الإحصاء.

بينما أعلنت أكاديمية أبوظبي البحرية عن تطوير آلة متقدمة لفرز المعادن بالذكاء الاصطناعي في الكونغو الديمقراطية، ما يسهم في رفع جودة المواد المعدنية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصدير.

وعلى الصعيد الطبي، أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تطوير أول مرشح دوائي بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما أطلقت شركة "إيه آي ميديا لاب" منصة "ريشة.إيه آي" لدعم صناع المحتوى العرب بالذكاء الاصطناعي المتوافق مع اللغة والثقافة العربية.

وفي مؤشر على التزام الإمارات بتعزيز القدرات الوطنية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وقّعت "جي 42" اتفاقيات تعاون لتطوير قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي في فيتنام، وأعلنت عن إنشاء حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي بالهند بقدرة حوسبية 8 إكسافلوب بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد.

وتحظى الدولة بإشادة عالمية متزايدة لدورها الريادي في الذكاء الاصطناعي في ضوء بروزها نموذجا يحتذى في هذا المجال.

وأظهر تقرير مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من 2026 أن الإمارات تتصدر العالم للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي، بنسبة 70.1%، بمعدل نمو يقارب 4 أضعاف المتوسط العالمي.

ويعكس التقدم الإماراتي في تبني الذكاء الاصطناعي التزام الدولة بدمج التقنيات المتقدمة في العمل الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء، إذ صنفت دراسة لمجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" 42% من المؤسسات الإماراتية ضمن فئة "روّاد الذكاء الاصطناعي".

فيما أشار تقرير لجامعة ستانفورد إلى أن الدولة أصبحت مركزًا عالميًا ناشئًا للذكاء الاصطناعي، مع اعتماد أكثر من 80% من الموظفين لهذه التقنيات بانتظام، وزيادة أكثر من 100% في تركيز المواهب المتخصصة بين 2019 و2025.