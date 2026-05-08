جولة جديدة من المحادثات المكثفة بين لبنان وإسرائيل 14 و15 مايو

نيويورك في 8 مايو/وام/ تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية يومي 14 و15 مايو الجاري جولة جديدة من المحادثات المكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل، وذلك في إطار الجهود التي تقودها للتوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بين الجانبين.

وأكد توماس تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدره اليوم (الجمعة) أن الجولة الجديدة من المحادثات، تأتي استكمالا للمحادثات التي عقدت بين الجانبين يوم 23 أبريل الماضي بقيادة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهدف إلى معالجة القضايا الأساسية التي تهم البلدين.

وكشف عن أن المناقشات ستركز على وضع إطار دائم للسلام والترتيبات الأمنية، واستعادة السيادة اللبنانية بشكل كامل على أراضيها، وترسيم الحدود، إضافة إلى إيجاد مسارات عملية للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان.

وأكد أن الجانبين تعهدا بالتعامل مع المحادثات انطلاقا من مصالحهما الوطنية، فيما ستعمل الولايات المتحدة على التوفيق بين تلك المصالح بما يضمن أمن إسرائيل وسيادة لبنان وإعادة إعمار البلاد.

وجدد موقف الإدارة الأمريكية المتشدد القائم على أن تحقيق السلام الشامل يتطلب الاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.

ووصف المتحدث المباحثات بأنها خطوة جديدة نحو إنهاء عقود من الصراع بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا استمرار دعم واشنطن للطرفين من أجل تحقيق تقدم حاسم في هذا المسار.

