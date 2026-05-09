القضاء الأمريكي يدين أربعة أشخاص بتهمة اغتيال رئيس هايتي السابق

واشنطن في 9 مايو /وام/ دانت هيئة محلفين أمريكية أربعة رجال بتهمة المشاركة في اغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويز الذي قُتل في منزله عام 2021.

وذكر المدعون الفيدراليون أن المتهمين الأربعة كانوا على صلة بشركة "سي تي يو" الأمنية الخاصة في (فلوريدا)، وجرى استدراجهم إلى المؤامرة بإغراءات مادية، موضحين أنه تم إدانتهم في محكمة فيدرالية في (ميامي) بتهم تشمل التآمر لقتل مويز أو اختطافه وانتهاك قانون الحياد الأمريكي عبر المشاركة في عملية عسكرية غير مشروعة في الخارج، وهم يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد.

وقد اغتيل مويز (البالغ 53 عاما) في السابع من يوليو 2021 في منزله على يد مجموعة من نحو 20 مرتزقا مدربين عسكريا، ومن دون أن يتدخل حراسه لحمايته.

-خلا-