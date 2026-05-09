البرازيل تبرم اتفاقية لتسهيل التجارة داخل "ميركوسور"

ريودي جانيرو في 9 مايو /وام/ أبرمت البرازيل اتفاقية تهدف إلى تبسيط التجارة مع الدول الأعضاء الأخرى في السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور"، ومن بينها الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع التخليص الجمركية، ولا سيما للمنتجات القابلة للتلف، ودعم "النافذة الموحدة للتجارة الخارجية"، وهي منصة رقمية لتقديم الوثائق، مثل شهادات المنشأ والشهادات الصحية.

ووفقا للحكومة البرازيلية، ستخفض الاتفاقية الوقت المستغرق لمعالجة العمليات التجارية وتكاليفها، وستوفر أيضا مزيدا من اليقين القانوني للمصدرين والمستوردين، وخاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

و ستجعل اتفاقية تسهيل التجارة داخل ميركوسور التجارة بين الدول الأعضاء أسهل وأسرع، وذلك من خلال تعزيز الإجراءات الموحدة والوثائق الإلكترونية وقواعد الجمارك المُبسطة وزيادة الشفافية التنظيمية، وتعزيز التعاون بين سلطات الحدود.

