"جودو الإمارات" يحصد فضية "أستانا جراند سلام"

أستانا في 9 مايو /وام/ أحرزت بشيرات خرودي، لاعبة منتخبنا الوطني للجودو فضية وزن تحت 52 كجم، في افتتاح منافسات بطولة أستانا جراند سلام الكبرى أمس.

ويشارك في البطولة المقامة حاليا في أستانا، 295 لاعبا ولاعبة، ويبلغ إجمالي جوائزها 154 ألف يورو.

وأكد اتحاد الجودو أن خرودي كانت منافسة قوية على الميدالية الذهبية في النزال النهائي أمام بطلة فرنسا بلاندين بونت، قبل أن تتعرض لإصابة مفاجئة في كاحل قدمها، وأنها آثرت مواصلة النزال رافضة الانسحاب.

توج الفائزين الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي، ويرلان أوجانباييف، مدير الرياضة في كازاخستان.

ووضعت الذهبية منتخب فرنسا في صدارة الترتيب العام برصيد ذهبيتين وفضية، بينما تختتم البطولة غدا، ويخوض منتخبنا منافسات الوزن الثقيل بمشاركة اللاعبين أرام جورجيان (تحت 90 كجم)، في مواجهة بطل روسيا خوبيتسوف آلاند، وعمر معروف، (فوق وزن 100 كجم) أمام الفائز من نزال الهندي سينج ديان، وبطل كازاخستان كريك غالمجان.

وأشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بنجاح منتخبنا الوطني في الفوز بالميدالية الفضية في افتتاح البطولة، ومتابعة النتائج الإيجابية في بطولات الاتحاد الدولي، تتويجا لدعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وقال إن الجودو الإماراتي من المنتخبات القوية على مستوى المنطقة وقارة آسيا.