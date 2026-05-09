مستشار جمهورية النمسا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

أبوظبي في 9 مايو /وام/ زار معالي كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه سعادة الدكتور أيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، والوفد المرافق.

وتجول معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث أطلعهم سعادته على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية إلى التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.

وقدم أخصائي الجولات الثقافية حمد البلوشي لمعاليه والوفد المرافق، شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وقال معاليه، على هامش الزيارة: "تركت زيارتي إلى جامع الشيخ زايد الكبير أثرا طيبا في نفسي، فلطالما عرفت دولة الإمارات بنهجها الراسخ في تعزيز قيم التسامح، وقد لمست ذلك بوضوح خلال الزيارة، إنها تجربة مبهرة".

وتم إهداء الضيف تذكاراً يعكس جماليات الجامع، وبوصلة استوحي تصميمها من ثرياته، ونسخة من كتاب "جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام"، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري فيه، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة "فضاءات من نور".