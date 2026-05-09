سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء بنسبة 18% مع ارتفاع تكاليف الوقود

كولومبو في 9 مايو /وام/ أعلن كيه بي إل تشاندرالال، رئيس هيئة المرافق العامة، في سريلانكا، اليوم، أن بلاده تعتزم زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 18% اعتبارا من منتصف الليلة المقبلة.

ويستثني القرار الأسر الصغيرة، وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة، وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف استيراد الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج، عن تشاندرالال، قوله في تصريحات للصحفيين، اليوم إن شركة الكهرباء تتوقع ارتفاع تكاليف التوليد بمقدار 38 مليار روبية حتى شهر سبتمبر 2026.

وتم تحديد حد استهلاك شهري بمقدار 180 وحدة للعملاء المستثنيين من هذه الزيادة في التعريفة.

من جهتها، تعهدت وزارة الخزانة بتقديم دعم بقيمة 15 مليار روبية، سيتم استخدامه لتجنب رفع التعريفة على صغار المستخدمين.

كما تم توجيه شركة الكهرباء إلى إعداد خطة توليد تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام الوقود السائل بحلول عام 2030.

-خلا-