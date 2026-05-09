"مجلس سيدات أعمال أبوظبي" يشارك بمعرض "بصمة الإمارات – نبني معاً" 

أبوظبي في 9 مايو/وام/ شارك مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي في تنظيم معرض "بصمة الإمارات – نبني معاً"

بالتعاون مع كل من لجنة التصميم- أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومشروع عطايا والذي أقيم برئاسة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري في ساحة الخيل بنادي أبوظبي للفروسية، ضمن منصة وطنية تحتفي بالإبداع الإماراتي، وتسلطّ الضوء على المشاريع النوعية والمنتجات المحلية المبتكرة.

جاءت مشاركة المجلس في إطار جهوده المستمرة لتمكين رائدات الأعمال، وتعزيز حضور المشاريع النسائية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، بما ينسجم مع مستهدفات أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار وريادة الأعمال.

وجمع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، من خلال هذه المشاركة، نخبة من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع والمبدعات الإماراتيات، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية المحلية والمبادرات الناشئة، مع التركيز على إبراز الشركات المملوكة والمدارة من قبل المرأة في مجالات التصميم، والأزياء، والحرف الإبداعية، والمنتجات الراقية، والصناعات المبتكرة.

و تواكب مشاركة المجلس توجهات غرفة أبوظبي ومشاركتها في دعم ورعاية تنظيم المعرض، بما يؤكد التزامها المستمر بتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

ويمثل المعرض منصة مهمة تفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع النسائية للتوسع والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، وبناء شراكات تجارية جديدة، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويتيح للمشاركات فرصة عرض قصص نجاحهن، واستعراض جودة منتجاتهن وخدماتهن، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية في عالم الأعمال.

ويواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي من خلال هذه المشاركة ترسيخ دوره بوصفه الجهة الحاضنة والداعمة لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة عبر توفير بيئة محفزة لنمو المشاريع النسائية، وتمكين عضواته من الوصول إلى الفرص الاستثمارية، والتدريب، والتوجيه، وبناء العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وقالت سعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن مشاركتنا في المعرض تعكس التزام المجلس المستمر بدعم رائدات الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع التي تقودها المرأة، من خلال توفير منصات نوعية أتاحت لهن عرض منتجاتهن، وتوسيع شبكات أعمالهن، والوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، وتفخر أبوظبي اليوم بما حققته المرأة من حضور مؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية والإبداعية حتى أضحت نموذجاً في الابتكار والتميز.

وأضافت سعادتها: " نؤمن بأن تمكين المرأة اقتصادياً يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق واصلنا العمل على إطلاق المبادرات وبناء الشراكات التي تعزز مساهمة المرأة في الاقتصاد، وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وترسخ مكانة أبوظبي بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمار، ومركزاً إقليمياً رائداً للأعمال والابتكار".

وتنسجم هذه المشاركة مع استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم نمو الأعمال النسائية في القطاعات المستقبلية، ورفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز حضورها في الصناعات الإبداعية والاقتصاد الجديد، بما يواكب رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

استقطب المعرض مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمبدعين والعلامات التجارية المحلية، إلى جانب حضور جماهيري كبير، ما جعله فرصة مهمة للتعريف بالمشاريع الوطنية المتميزة، وتعزيز ثقافة دعم المنتج المحلي.