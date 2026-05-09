"أورليكس"منصة توزيع مستحضرات التجميل تطلق عملياتها الإقليمية بالشارقة

الشارقة في 9 مايو /وام/ أعلنت شركة "أورليكس"، المنصة الرقمية المتخصصة في توزيع منتجات العناية بالبشرة الفاخرة والمقرّة في دولة الإمارات، عن إطلاق عملياتها الإقليمية من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع العلامة الفرنسية "وان باريس"، وذلك في إطار دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الصناعات القائمة على الابتكار ودعم مستهدفات مبادرة "اصنع في الإمارات".

تسعى الشركة من خلال إطلاق أعمالها من الشارقة إلى توسيع حضور العلامات العالمية في أسواق المنطقة عبر منظومة رقمية متقدمة تدعم نمو التجارة الإلكترونية وتعزز القيمة المحلية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.

ويُقدَّر حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في دولة الإمارات بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المنتجات الفاخرة ونمو المبيعات الإلكترونية في القطاع.

وقالت سيهام بيكار، مؤسسة "أورليكس"، إن إطلاق العمليات من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يعكس البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، مؤكدة أن المنصة تسهم في تمكين العلامات العالمية من الوصول إلى أسواق المنطقة عبر بنية رقمية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز المحتوى المحلي.

وأضافت أن الشركة تعمل على تطوير حلول رقمية مبتكرة في قطاع التجارة الإلكترونية بما يواكب مستهدفات مبادرة "اصنع في الإمارات" ويعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة.

كانت علامة "وان باريس" قد أسست عملياتها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال يناير 2025، ضمن خطتها للتوسع في أسواق الشرق الأوسط والاستفادة من البيئة الاستثمارية والتقنية التي توفرها إمارة الشارقة للشركات الناشئة والمبتكرة.