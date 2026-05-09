منصور المنصوري: الإمارات ترسخ نموذجاً صحياً يستبق المرض ويعزز جودة الحياة

أبوظبي في 9 مايو/وام/ أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج صحي متقدم يستبق المرض قبل وقوعه، عبر منظومة متكاملة ترتكز على الرعاية الوقائية، والتنبؤ بالمخاطر، والتدخل المبكر، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بصحة المجتمع.

وأوضح معاليه في كلمة بمناسبة "يوم الإمارات الطبي"أن هذا التوجه تدعمه استثمارات متواصلة في البنية التحتية الذكية، وتكامل البيانات، وابتكارات علوم الحياة، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تؤدي دوراً محورياً في دعم القرار السريري، وتحسين المسارات العلاجية، وتسهيل رحلة المرضى.

وقال إن هذا التحول النوعي يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية مستقبلية تنتقل من التركيز على علاج المرض إلى ترسيخ مفهوم الصحة المستدامة، وتمكين الإنسان من التمتع بحياة أكثر صحة وجودة، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تترجم هذه الرؤية إلى أثر ملموس قابل للقياس على مستوى المجتمع، تقوده كفاءات وطنية متميزة، وتعززه شراكات فاعلة بين مختلف مكونات القطاع الصحي.

وأضاف أن أبوظبي تواصل، عبر نهج متكامل وشامل، توسيع نطاق الطب الشخصي والدقيق، وتعزيز استمرارية الرعاية الصحية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى خدمات صحية أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للحلول الصحية المتقدمة التي تضع الإنسان وصحته في صدارة الأولويات.

وأشار إلى أن أبوظبي تواصل ترسيخ دورها المحوري في صياغة مستقبل الصحة عالمياً، عبر تطوير منظومة صحية مترابطة ومستدامة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة معربا عن الفخر بجهود الكوادر الصحية وشركاء القطاع الذين يواصلون دعم مسيرة التطوير الصحي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.