إطلاق دفعة جديدة من برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة"

دبي في 9 مايو / وام / أعلن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق دفعة 2026 - 2027 من برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة"، والذي يمثل رحلة تطوير قيادي متكاملة لإعداد قيادات إماراتية قادرة على إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع بيئات متغيرة، ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.

يجسد البرنامج، الذي يستند إلى المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية طموحة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من الانتقال من مرحلة الطموح إلى تحقيق الإنجاز، ومن الفكرة إلى بناء منظومات عمل مستدامة، ومن الدور الوظيفي إلى الأثر القيادي طويل المدى، عبر ترسيخ مفاهيم التفكير الإبداعي، والابتكار، والعقلية الاستشرافية القادرة على فهم المستقبل وصناعته، وتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار.

يتم التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة: www.mbrcld.ae.. ويستهدف 30 كادراً من القيادات الوطنية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب رواد الأعمال، ويتضمن 7 مساقات متخصصة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية في أحدث الاتجاهات القيادية، وذلك تحت إشراف 100 خبير عالمي و20 قائداً إماراتياً، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز القدرات القيادية للمشاركين.

ويتم اختيار المنتسبين للبرنامج بناءً على عملية تقييم دقيقة تستند إلى المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبرامج عالمية معتمدة.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لإعداد القيادات وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في بناء أجيال قيادية قادرة على استشراف المستقبل، وقيادة التحولات الكبرى، وإحداث تأثير إيجابي ومستدام في مختلف القطاعات الحيوية".

وأضاف معاليه أن البرنامج يعد منصة استراتيجية لتأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها القيادية، من خلال تجربة شاملة تجمع بين المسارات النظرية، والتدريب العملي، بالشراكة مع أعرق المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر العالمية، الأمر الذي يعزز قدرات المشاركين على اتخاذ قرارات جريئة ومدروسة، وتمكينهم من التعامل بكفاءة عالية مع المتغيرات المتسارعة في بيئات العمل، بما يرسخ الموقع الريادي لدولة الإمارات ودبي عالمياً.

وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قادة يتمتعون بالمرونة والابتكار والرؤية الاستشرافية، وهي ركائز أساسية يسعى البرنامج إلى ترسيخها لدى المشاركين، بما يعزز جاهزيتهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التطوير الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، وتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز استدامة المؤسسات وأثرها، داعياً معاليه الكفاءات الوطنية الطموحة إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى البرنامج للاستفادة من مخرجاته النوعية.

يرتكز برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة" على منظومة متكاملة تثري رحلة التطوير القيادي، وتسهم في تحويل التعلم إلى ممارسة فعلية وأثر ملموس، من خلال التدريب التنفيذي المصمم لتعزيز النمو الفردي للقادة، وتطوير مشاريع قيادية تعالج تحديات واقعية وتُترجم إلى قيمة مضافة، إلى جانب جلسات الإرشاد والتوجيه التي تعمّق التجربة وتسرّع وتيرة التعلم، فضلاً عن التفاعل المباشر مع خبرات قيادية ملهمة على المستويين المحلي والعالمي.

وينظم البرنامج رحلتين دوليتين للمنتسبين بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في علوم القيادة، والتفاعل مع نخبة من الخبراء والقادة العالميين، بما يعزز مهارات التواصل الفعال مع أشخاص من خلفيات وثقافات مختلفة، ويتيح التعرف إلى نماذج قيادية ناجحة وتطبيق أساليبها ونهجها في بيئات العمل.

ويتضمن البرنامج جلسات حصرية تجمع المشاركين بكبار القادة وصناع القرار، بهدف الاستفادة من تجاربهم العملية، واكتساب معارف وخبرات تسهم في تعزيز القدرات القيادية.

ويحظى كل منتسب بمرافقة موجه تنفيذي ذي خبرة واسعة، يقدم له الدعم والإرشاد لتطوير مهاراته القيادية، ويعمل معه على وضع استراتيجيات فعالة لتحقيق أهدافه المهنية والشخصية، وتعزيز الثقة بقدراته في إدارة الفرق والمشاريع الكبرى.

وينضم المنتسبون، عقب إتمام البرنامج، إلى شبكة خريجن نخبويين تضم نحو 1200 من أبرز القادة الإماراتيين، بما يتيح لهم المشاركة في فعاليات قيادية رفيعة، إلى جانب الاستفادة من مسارات مستمرة للتطوير والتأهيل القيادي.

يُذكر أن عدد المتقدمين للدورة السابقة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة بلغ 2440 مواطناً من مختلف القطاعات، تم اختيار 30 مشاركاً منهم وفق معايير دقيقة، وخضعوا لبرنامج تدريبي متكامل أسهم في تطوير قدراتهم القيادية وصقل مهاراتهم.