البندقية في 9 مايو/وام/ فتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية أبوابه اليوم أمام الزوار في أعقاب الافتتاح التمهيدي في الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري وذلك عبر معرضه الجديد "وشوشة" الذي يقوده فريق تقييم فني متميز يضم بانة قَطّان وتالا نصّار، ويجمع أعمال ستة فنانين بارزين هم آلاء إدريس، ميس البيك، جواد المالحي، فرح القاسمي، لمياء قرقاش، وتاوس ماخاتشيفا.

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات: "مع فتح أبوابنا اليوم للترحيب بالزوار في البندقية، يمثل معرض "وشوشة" دعوة عالمية للإنصات إلى "ذاكرة" مجتمع الإمارات المبدع.. نحن لا نقدم مجرد أعمال فنية، بل نستعرض رحلة مجتمع نجح في صون هويته وتاريخه الشفوي وسط تحولات تكنولوجية ومعمارية مذهلة.. إن فخرنا اليوم مضاعف بالاحتفاء بستة فنانين يجسدون عمق ممارساتنا الثقافية، من بينهم مبدعات انطلقن من برنامجنا التدريبي ليخاطبن العالم اليوم من قلب البندقية".

وأضافت بن بريك أن زيارة جناح الإمارات هذا العام ليست مجرد جولة فنية بل انغماس في "بنية اجتماعية" صلبة تفرز الأصوات وتميز الحقائق وسط ضجيج العالم.