أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين ومركز لوتاه التقني يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الابتكار وتنمية المواهب

رأس الخيمة في 9 مايو/وام/ وقعت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين ومركز لوتاه التقني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب التقني، وتنمية قدرات الطلبة والموهوبين، ودعم البرامج التعليمية النوعية المرتبطة بمهارات المستقبل وذلك في مقر المركز بدبي.

تأتي المذكرة في إطار حرص الجانبين على بناء شراكات مؤسسية فاعلة تسهم في تطوير بيئة تعليمية وتدريبية محفزة، تواكب التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزز جاهزية الطلبة للمشاركة بفاعلية في مسارات التنمية المستدامة، من خلال تمكينهم بالمعارف التطبيقية والمهارات العملية المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

تنص مذكرة التفاهم على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وتبادل الخبرات في المجالات التقنية والتعليمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تستهدف اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، وتوفير فرص نوعية لهم للاطلاع على التطبيقات العملية في مجالات التقنية الحديثة والابتكار وريادة الأعمال.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم التعليم التطبيقي القائم على المهارة والتجربة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان، وإعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة، ومواكبة متطلبات المستقبل.

وقالت سعادة سمية عبدالله حارب السويدي مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين إن الأكاديمية تسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير بيئة داعمة للإبداع، وتحويل الموهبة إلى طاقة منتجة ومؤثرة، قادرة على خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

من جانبها أكدت رشا السعيد مدير مركز لوتاه التقني أن توقيع المذكرة يأتي ضمن توجه المركز نحو دعم المبادرات التعليمية والمجتمعية، والمساهمة في إعداد الكفاءات الوطنية الشابة في المجالات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن المركز يضع إمكاناته وخبراته كافة في خدمة البرامج التي تسهم في تأهيل الطلبة وتمكينهم من أدوات المستقبل.