عمار بن حميد يحضر أفراح الغرير وبن حريز

دبي في 9 مايو / وام/ حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه عامر عبدالله الغرير، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله "أحمد" إلى كريمة حريز المر بن حريز.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وباركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.