سهيل بن بطي: بطولة المواهب لكرة الطاولة استثمار في مستقبل الرياضة الإماراتية

دبي في 9 مايو/ وام/ أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب لكرة الطاولة، غداً، في نادي مليحة الثقافي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة وبدعم من وزارة الرياضة، بهدف اكتشاف وصقل المواهب الواعدة ضمن بيئة تنافسية متخصصة.

تأتي البطولة ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تطوير الرياضات النوعية وبناء قاعدة رياضية مستدامة، من خلال الدمج بين المنافسات وبرامج التطوير طويلة المدى، بما يسهم في إعداد اللاعبين للمشاركات المستقبلية.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اللجنة أن البطولة تمثل امتداداً لنهج الدولة في دعم المواهب الرياضية وصناعة الأبطال.

وقال إن البطولة تشكل محطة مهمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى اكتشاف الإمكانات الشابة وتوجيهها بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أن الاستثمار في المواهب يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الرياضة الإماراتية، وأن توفير بيئة احترافية مبكرة يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل.

من جانبه، أكد سعادة المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، أن البطولة خطوة جديدة في مسار تطوير اللعبة، لافتاً إلى أهمية توفير بيئة تنافسية صحيحة للاعبين في المراحل العمرية المبكرة، بما يعزز فرص تطورهم الفني والبدني.

وأوضح أن البطولة ستسهم في اكتشاف المواهب وربطها مباشرة ببرامج تطوير متخصصة تضمن استمرارية النمو وصقل المهارات وفق أسس علمية واحترافية.

تستهدف البطولة فئات البنين والبنات من 11 إلى 15 عاماً، مع التركيز على الجوانب الفنية والذهنية، بما يعكس التوجه نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز حضور الرياضة بين مختلف الفئات العمرية.

ويحصل الفائزون على ميداليات وجوائز تقديرية، إلى جانب اختيار عدد من أبرز المواهب للانضمام إلى برامج التطوير الوطنية، بإشراف لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية واتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بالتعاون مع الجهات المعنية.