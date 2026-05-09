دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تنظم ملتقاها السنوي

الشارقة في 9 مايو/وام/ نظّمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ملتقاها السنوي 2026 تحت شعار "رسائل بين النجوم"، في أجواء عكست روح الانتماء والتميز المؤسسي والتنافسية الإيجابية بين كوادرها في إطار جهودها لدعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة.

وكرم سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة وسعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير الدائرة المتميزين من كوادر الدائرة تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز ومساهمتهم في تعزيز مسيرة التميز المؤسسي وترسيخ مفاهيم الجودة والتطوير المستمر داخل بيئة العمل.

وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي أن ما تحقق من إنجازات في الدائرة هو ثمرة عمل جماعي وجهود متكاملة بين مختلف الإدارات مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد كانت الأساس في تحقيق هذه النجاحات وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأضاف أن الدائرة مستمرة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة في تطوير العمل الحكومي مؤكداً أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي الإنسان والكوادر البشرية أهمية كبيرة باعتبارها أساس التنمية والاستدامة.